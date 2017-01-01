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сегодня, 15:22
В Иванове почти неделю ищут 34-летнюю женщину
ФОТОЛюбовь Буркова ушла из дома 15 августа около 17 часов в районе проспекта Ленина в Иванове. До сих пор ее местонахождение неизвестно.
Приметы: телосложение худощавое, длинные темные волосы, глаза серо-зеленые. Рост - 175 см. Была одета в летние брюки цвет морской волны, рубашку светлого цвета, желтые босоножки желтого.
Имеющим информации о местнахождении Любови Бурковой обращаться по тел. 8-903-879-09-06 или 02.
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