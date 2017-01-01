В Ивановской области сосудистая хирургия выходит на новый уровень

В июле 2017г. в областной клинической больнице введен в эксплуатацию второй ангиографический комплекс. За это время медики успели обновить оборудование и сделать более 400 операций. Сегодня с работой комплекса ознакомился губернатор области. «Введение в эксплуатацию новейшего оборудования позволит осуществлять диагностические и операционные вмешательства, по сути, в постоянном бесперебойном режиме», - отметил главные врач областной клинической больницы Игорь Волков. Кроме того, наряду с операциями на сосудах сердца, появилась возможность проводить НОВЫЕ - на головном мозге и на периферических сосудах. Они относятся к высокотехнологичным. Внедрение ангиографического комплекса "Innova IGS 5300" даст возможность региону стать участником соответствующей федеральной программы "Высокотехнологичная медицинская помощь" и получать на операции федеральные деньги.



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