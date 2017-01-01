В Ивановской области нуждающимся помогут заменить газовое оборудование

Изменился порядок оказания адресной социальной помощи населению в связи с установкой нового газового оборудования взамен непригодного. На прошлой неделе глава региона подписал соответствующее постановление, которое касается поддержки отдельных категорий граждан в нынешнем году. Новая редакция документа предусматривает оказание помощи жителям региона, чей среднедушевой доход ниже полуторапроцентной величины прожиточного минимума региона. Таким образом, увеличилось число претендентов на поддержку. На помощь могут рассчитывать все семьи, имеющие детей, семьи неработающих пенсионеров, инвалидов и одиноко проживающие пенсионеры и инвалиды. За помощью надо обращаться в органы социальной защиты. Число получателей льготы не ограничено. Фиксированной суммы в бюджете не заложено, прокомментировал губернатор, по потребности.

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