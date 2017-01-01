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Новости

сегодня, 13:56

Молодой житель Шуи задержал уличного грабителя

ФОТО


    Семейная пара стала случайными свидетелями преступления: у дома на улице Свердлова неизвестный отобрал наличные у инвалида и попытался скрыться.

    Пока супруга помогала потерпевшему подняться и вызывала сотрудников полиции, мужчина, бросился догонять преступника. Настиг его и передал прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группе. 

    Полицейские установили, что 54-летний инвалид 2 группы шел домой из магазина. К нему подошел прохожий и попросил 10 рублей на проезд. Потерпевший не отказал в просьбе и стал доставать монеты. В этот момент незнакомец, заметив в кармане и бумажные купюры, толкнул мужчину, отнял деньги и побежал. 

    Фигурантом оказался безработный ранее судимый за кражу 34-летний шуянин. Отделом дознания МО МВД России «Шуйский» возбуждено уголовное дело ч. 3 статьи 30 Уголовного кодекса Российской Федерации (приготовление к преступлению и покушение на преступление), частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (грабеж). Следствие продолжается, фигуранта проверяют на причастность и к другим криминальным деяниям.

    В настоящее время руководством межмуниципального отдела МВД "Шуйский" решается вопрос о поощрении 26-летнего жителя Шуи Дмитрия Теплякова, который задержал подозреваемого в уличном грабеже. Сам же мужчина называет свой поступок обычным и поясняет, что это долг любого гражданина

    По информации: пресс-службы УМВД по Ивановской области



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Комментарии (3)

	


	

	

		
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									РЕМАРКа								
							
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  • сегодня, 14:18
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							На фото кто? Герой-спаситель или преступник?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									GraveDiggerG								
							
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  • 50 минут назад
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										+1
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							Молодец, хорошо что есть те кто понимают, нужно помогать друг другу 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Сергей Шеронов								
							
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  • 47 минут назад
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							Молодец, не остался в стороне! Здоровья ему и всего наилучшего!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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