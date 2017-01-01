Молодой житель Шуи задержал уличного грабителя

ФОТО



Семейная пара стала случайными свидетелями преступления: у дома на улице Свердлова неизвестный отобрал наличные у инвалида и попытался скрыться.



Пока супруга помогала потерпевшему подняться и вызывала сотрудников полиции, мужчина, бросился догонять преступника. Настиг его и передал прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группе.



Полицейские установили, что 54-летний инвалид 2 группы шел домой из магазина. К нему подошел прохожий и попросил 10 рублей на проезд. Потерпевший не отказал в просьбе и стал доставать монеты. В этот момент незнакомец, заметив в кармане и бумажные купюры, толкнул мужчину, отнял деньги и побежал.



Фигурантом оказался безработный ранее судимый за кражу 34-летний шуянин. Отделом дознания МО МВД России «Шуйский» возбуждено уголовное дело ч. 3 статьи 30 Уголовного кодекса Российской Федерации (приготовление к преступлению и покушение на преступление), частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (грабеж). Следствие продолжается, фигуранта проверяют на причастность и к другим криминальным деяниям.



В настоящее время руководством межмуниципального отдела МВД "Шуйский" решается вопрос о поощрении 26-летнего жителя Шуи Дмитрия Теплякова, который задержал подозреваемого в уличном грабеже. Сам же мужчина называет свой поступок обычным и поясняет, что это долг любого гражданина

По информации: пресс-службы УМВД по Ивановской области