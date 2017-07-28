В Ивановской области в реке Парша рыбу отравили навозом

Отдел надзора и охраны водных ресурсов провел административное расследование по поводу гибели рыбы в реке Парша Родниковского района. ЧП произошло месяц назад. В нашу программу обратились местные жители, обеспокоенные рыбным мором. Выяснилось, что причина гибели - навозная жижа из племзавода "Заря": ее смыло многодневными дождями в реку. Фекалии хранили с нарушениями санитарных норм - складировались в водоохранной зоне. Теперь организация должна выплатить штраф — 10 000 рублей. Кроме этого,племенному заводу придется возместить ущерб водным биологическим ресурсам — 16 000 рублей.

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