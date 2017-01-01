В Иванове в среду не будут регистрировать автомобили

ГИБДД информирует

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В связи с проведением ремонта и технического обслуживания электрических сетей 23 августа 2017 года в период с 8:00 до 17:00 будет произведено отключение электроэнергии, что в свою очередь не позволит отделению регистрационной деятельности МРЭО ГИБДД по г. Иваново осуществить предоставление государственных услуг по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним.