В Ивановской области начинает работать Форсайт Кэмп

В "закрытом" лагере сформируют будущее текстильной отрасли страны

С 22 по 27 августа в городе Плёс Ивановской области состоится Форсайт Кэмп – мероприятие, посвященное формированию одного из рынков Национальной Технологической Инициативы – FashionNet.

Форсайт – это социальная технология, формат коммуникации, который позволяет участникам сформировать образ будущего, а также договориться о действиях в его контексте.

Напомним, в 2016 году Агентством стратегических инициатив был проведён конкурс среди региональных команд на право проведения Форсайт-навигации 2017 года. Ивановская область вошла в число победителей.

Участие в Форсайт Кэмпе в Плёсе примут российские и международные эксперты в области текстиля и высоких технологий, лидеры бизнеса, представители региональных органов власти, молодые предприниматели и студенты, прошедшие конкурсный отбор, представители научного сообщества.

Рабочее пространство Форсайт Кэмпа станет территорией генерации новаторских идей и перспективных проектов для инвестирования, нового взгляда на рынок и его возможности.

При поддержке Агентства стратегических инициатив участники Форсайт Кэмпа в течение пяти дней в режиме полного погружения займутся выработкой направлений действий по указанной проблематике.

По результатом проведенной работы будет сформирована «дорожная карта» нового формирующегося рынка FashionNet, включающая мероприятия по устранению технологических, административных, законодательных, финансовых и иных барьеров, а также господдержки конкретных пилотных проектов.

«Ивановская область с 2016 года активно включилась в работу по реализации Национальной технологической инициативы. Наш регион обладает широкими компетенциями в сферах науки, текстиля, образования. Это те преимущества, которые помогут региону в стремлении обрести лидерство в индустрии текстиля и моды в новых экономических условиях», – отметил губернатор Ивановской области Павел Коньков.

Резиденты Форсайт Кэмпа – это люди и компании, развивающиеся в духе стратегии НТИ, совершенствующие свои ключевые компетенции, занимающие лидерские позиции в бизнесе и в общественной жизни.

Работа экспертов будет распределена по группам на темы «Образ продукта будущего в индустрии моды», «Будущее дизайна и проектирования», «Fashiontech: будущее материалов, технологий и производства. Цифровые фабрики, «Будущее брендов, торговли и логистики, медиа», «Будущее образования в индустрии моды», «Будущее городской среды», «Бизнес будущего: от технологической ячейки до международных компаний», «Значение креатива в развитии рынков НТИ», «Лен. Выращивание и переработка».

Старт Форсайт Кэмпа состоится 22 августа в г. Плесё в Левитановском культурном центре. В мероприятии примут участие губернатор Ивановской области Павел Коньков, представители АСИ, РАНХиГС, ведущие дизайнеры России и зарубежья, эксперты в области развития текстильной промышленности, ученые, предприниматели.

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