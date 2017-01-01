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Новости

сегодня, 12:30

В Кинешме девушка на «Баргузине» сбила 16-летнего мотоциклиста

Молодого человека госпитализировали в местную ЦРБ  ФОТО

Жесткое ДТП произошло накануне в Кинешме. Молодая женщина сбила несовершеннолетнего мотоциклиста на перекрестке улиц Щорса и Бойцова. Об этом сообщают в пресс-службе ГИБДД. При повороте налево ее «Баргузин» столкнулся с мотоциклом «Иж», которым управлял шестнадцатилетний юноша. С травмами головы, живота и ушибом грудной клетки, молодого человека доставили в местную ЦРБ.

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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									Медведь								
							
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  • 45 минут назад
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							125 кубовик? или 
    
 - Сдать на права на мотоцикл и получить водительское удостоверение Вы сможете только в 18 лет.
    
 -  Штраф за отсутствие прав составляет 5 000 - 15 000 рублей. Кроме того, человек, доверивший Вам мотоцикл получит штраф в размере 30 000 рублей.
    
 - Виновата мамзель, заплатит 500 / 2 = 250р и всё.
    
мозг где у того, кто дал ему покататься?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									GraveDiggerG								
							
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  • 30 минут назад
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							Сейчас в РФ с 16 лет можно получить права только на мопеды (категориям М у нее двигатель до 50сс) и легкие мотоциклы (категория А1 двигатель больше 50 но меньше 125 сс). Те у кого более 125 куб. см. это категория А и она только с 18 лет.
    
ИЖ Планета-3 и ИЖ Юпитер-5  - 350кб								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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