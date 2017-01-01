В Кинешме девушка на «Баргузине» сбила 16-летнего мотоциклиста

Молодого человека госпитализировали в местную ЦРБ ФОТО

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Жесткое ДТП произошло накануне в Кинешме. Молодая женщина сбила несовершеннолетнего мотоциклиста на перекрестке улиц Щорса и Бойцова. Об этом сообщают в пресс-службе ГИБДД. При повороте налево ее «Баргузин» столкнулся с мотоциклом «Иж», которым управлял шестнадцатилетний юноша. С травмами головы, живота и ушибом грудной клетки, молодого человека доставили в местную ЦРБ.