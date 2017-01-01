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сегодня, 12:30
В Кинешме девушка на «Баргузине» сбила 16-летнего мотоциклиста
Молодого человека госпитализировали в местную ЦРБ ФОТО
Жесткое ДТП произошло накануне в Кинешме. Молодая женщина сбила несовершеннолетнего мотоциклиста на перекрестке улиц Щорса и Бойцова. Об этом сообщают в пресс-службе ГИБДД. При повороте налево ее «Баргузин» столкнулся с мотоциклом «Иж», которым управлял шестнадцатилетний юноша. С травмами головы, живота и ушибом грудной клетки, молодого человека доставили в местную ЦРБ.
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мозг где у того, кто дал ему покататься?
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