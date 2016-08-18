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сегодня, 12:15

Активист молодежной организации «Новый рубеж» занимался торговлей наркотиками

ФОТО  ВИДЕО

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Ивановской области была получена оперативная информация о том, что двое жителей города Иваново распространяют наркотические средства методом создания закладок с дозами. 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий  ночью у одного из домов по улице 1-й Шимановской в Ново-Талицах двое молодых людей 25 и 27 лет были задержаны. При личном досмотре, полицейские обнаружили и изъяли у них порядка двадцати свертков. Предположительно с наркотическими веществами.

Согласно результатам исследования,изъятым являются синтетические наркотики – 250 грамм «спайса» и более  500 грамм «соли».

Сотрудниками полиции было установлено, что молодые люди сняли коттедж на территории Ивановского района, где и фасовали наркотические средства. В ходе проведения обысков по месту жительства у задержанных было изъято еще порядка 300 грамм наркотических средств, весы и фасовочный материал, в том числе и для камуфляжа "закладок", например, упаковки из-под шоколада и лампочек. Заработок за месяц, по словам задержанных, составлял, около 40 000 в месяц.

По нашей информации, одним из фигурантов оказался активист молодежного движения «Новый Рубеж» Иван Вахонин. Он возглавлял один из проектов под названием «Молодая дружина». Цель проекта — содействие правоохранительным органам, профилактика правонарушений. Впрочем, попытка "внедрения" в правоохранительную систему провалилась.

Напомним, председателем высшего совета и одним из основателей "Нового рубежа" является небезызвестный в Иванове  Борис Мурванидзе. Сейчас он возглавляет городской  исполком партии "Единая Россия", называет себя "бизнес-тренером".

Возбуждено уголовное дело. После пребывания в СИЗО подозреваемые отпущены под домашний арест. Следствие продолжается.

По информации пресс-службы УМВД по Ивановской области



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Комментарии (4)

	


	

	

		
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									fox								
							
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  • 47 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
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										0
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							Хорошую пометку сделали. Внимательно стоит отнестись к руководителю "НР"								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									GraveDiggerG								
							
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  • 37 минут назад
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							Вот это нос) 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Медведь								
							
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  • 35 минут назад
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										+1
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							На Филиппинах смертная казнь, а у нас "подозреваемые отпущены под домашний арест" - это вообще ЧО ?!?!?
    
 - Мелкий пакет наверное нашли на пару доз - полграмульки:
    
  -"250 грамм «спайса» и более  500 грамм «соли»."
    
Ну как сказать, может и мелкий пакет, только хватит на несколько сот(тысячу) закладок - это КРУПНЫЙ РАЗМЕР, до 15ти лет.
    
  - Но это же "свои" ребята - им можно.. - так что ли? - расстрелять к х...м!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									BBП								
							
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  • 8 минут назад
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							Кто ж их посадит? Это же птенцы Главстерха.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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