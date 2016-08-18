Активист молодежной организации «Новый рубеж» занимался торговлей наркотиками

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Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Ивановской области была получена оперативная информация о том, что двое жителей города Иваново распространяют наркотические средства методом создания закладок с дозами.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий ночью у одного из домов по улице 1-й Шимановской в Ново-Талицах двое молодых людей 25 и 27 лет были задержаны. При личном досмотре, полицейские обнаружили и изъяли у них порядка двадцати свертков. Предположительно с наркотическими веществами.

Согласно результатам исследования,изъятым являются синтетические наркотики – 250 грамм «спайса» и более 500 грамм «соли».

Сотрудниками полиции было установлено, что молодые люди сняли коттедж на территории Ивановского района, где и фасовали наркотические средства. В ходе проведения обысков по месту жительства у задержанных было изъято еще порядка 300 грамм наркотических средств, весы и фасовочный материал, в том числе и для камуфляжа "закладок", например, упаковки из-под шоколада и лампочек. Заработок за месяц, по словам задержанных, составлял, около 40 000 в месяц.

По нашей информации, одним из фигурантов оказался активист молодежного движения «Новый Рубеж» Иван Вахонин. Он возглавлял один из проектов под названием «Молодая дружина». Цель проекта — содействие правоохранительным органам, профилактика правонарушений. Впрочем, попытка "внедрения" в правоохранительную систему провалилась.

Напомним, председателем высшего совета и одним из основателей "Нового рубежа" является небезызвестный в Иванове Борис Мурванидзе. Сейчас он возглавляет городской исполком партии "Единая Россия", называет себя "бизнес-тренером".

Возбуждено уголовное дело. После пребывания в СИЗО подозреваемые отпущены под домашний арест. Следствие продолжается.

По информации пресс-службы УМВД по Ивановской области

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