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Новости

50 минут назад

Ивановцы активно обсуждают курьезное ДТП

ВИДЕО, ФОТО
На почту «Барса» пришло сразу несколько одинаковых видео. Авторы писем оставляют примечание: авария произошла в самом центре Иванова. 

На ролике следующее: автомобиль «Лексус» залетел на крыши двух машин. Автор замечает: это случилось на проспекте Фридриха Энгельса. Несмотря на то, что проспект в Иванове давно переименован в Шереметевский, многие все же посчитали, что на кадрах именно наш областной центр. 

За официальными разъяснениями корреспондент Ivanovonews обратился в центр безопасности дорожного движения ГИБДД по Ивановской области. Там подчеркнули, что такого ДТП в Иванове зафиксировано не было. А случилось оно в Туле 13 августа. Водитель иномарки начал притормаживать перед «лежачим полицейским», влетел в клумбу, которая послужила трамплином. Никто при этом не пострадал.

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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									Медведь								
							
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  • 16 минут назад
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							Не просто НОВОСТЬ - а ... :[|||||||]:								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									vvs77778								
							
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  • 18 секунд назад
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							на других видео видно что у всех машин номера 71 региона								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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