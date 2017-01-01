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50 минут назад
Ивановцы активно обсуждают курьезное ДТП
ВИДЕО, ФОТОНа почту «Барса» пришло сразу несколько одинаковых видео. Авторы писем оставляют примечание: авария произошла в самом центре Иванова.
На ролике следующее: автомобиль «Лексус» залетел на крыши двух машин. Автор замечает: это случилось на проспекте Фридриха Энгельса. Несмотря на то, что проспект в Иванове давно переименован в Шереметевский, многие все же посчитали, что на кадрах именно наш областной центр.
За официальными разъяснениями корреспондент Ivanovonews обратился в центр безопасности дорожного движения ГИБДД по Ивановской области. Там подчеркнули, что такого ДТП в Иванове зафиксировано не было. А случилось оно в Туле 13 августа. Водитель иномарки начал притормаживать перед «лежачим полицейским», влетел в клумбу, которая послужила трамплином. Никто при этом не пострадал.
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Комментарии (2)
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- Медведь16 минут назадНе просто НОВОСТЬ - а ... :[|||||||]:
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- vvs7777818 секунд назадна других видео видно что у всех машин номера 71 региона