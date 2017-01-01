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Новости

39 минут назад

Праздник "Открытое небо" посетили более 100 000 человек

ФОТО

Силами полиции обеспечен правопорядок на одном из самых массовых мероприятий года - празднике "Открытое небо".

По подсчётам специалистов на аэродроме "Северный" побывали 107 тысяч жителей и гостей областного центра. 

Службу по охране общественного порядка несли почти 300 сотрудников полиции. Особое внимание уделялось соблюдению режима антитеррористической безопасности.

Нарушений общественного порядка в процессе проведения праздника "Открытое небо" не зарегистрировано.

Информация: УМВД по Ивановской области

Фото: М.Мойсеянчик, А.Николаева, УМВД

    



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									Обидульки								
							
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  • 17 минут назад
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							Такого ужаса как в этом году было, не было никогда...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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