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39 минут назад
Праздник "Открытое небо" посетили более 100 000 человек
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Силами полиции обеспечен правопорядок на одном из самых массовых мероприятий года - празднике "Открытое небо".
По подсчётам специалистов на аэродроме "Северный" побывали 107 тысяч жителей и гостей областного центра.
Службу по охране общественного порядка несли почти 300 сотрудников полиции. Особое внимание уделялось соблюдению режима антитеррористической безопасности.
Нарушений общественного порядка в процессе проведения праздника "Открытое небо" не зарегистрировано.
Информация: УМВД по Ивановской области
Фото: М.Мойсеянчик, А.Николаева, УМВД
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Комментарии (1)
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- Обидульки17 минут назадТакого ужаса как в этом году было, не было никогда...