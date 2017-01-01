Глава Иванова на церемонии создания Союза городов Золотого кольца заявил о разработке в городе "Красного маршрута"



19 августа глава города Иванова Владимир Шарыпов принял участие в подписании протокола о намерении создания Союза городов Золотого кольца России. Вместе с мэрами семи городов Золотого кольца он подписал документ, определяющий основные цели и задачи будущего Союза.

На церемонии подписания глава Иванова заявил, что несмотря на то, что Иваново - один из самых молодых из всех городов, входящих в маршрут Золотого кольца, его туристический потенциал также высок.







Поскольку в Иванове сохранилось много памятных мест связанных с революционным прошлым, идет работа по разработке «Красного маршрута». «Развитие данного направления дает возможность привлечения большего количества иностранных туристов, в частности, из Китая», - подчеркнул Владимир Шарыпов. 19 августа глава города Иванова Владимир Шарыпов принял участие в подписании протокола о намерении создания Союза городов Золотого кольца России. Вместе с мэрами семи городов Золотого кольца он подписал документ, определяющий основные цели и задачи будущего Союза.На церемонии подписания глава Иванова заявил, что несмотря на то, что Иваново - один из самых молодых из всех городов, входящих в маршрут Золотого кольца, его туристический потенциал также высок.Поскольку в Иванове сохранилось много памятных мест связанных с революционным прошлым, идет работа по разработке «Красного маршрута». «», - подчеркнул Владимир Шарыпов.



Протокол о намерениях создания Союза городов Золотого кольца России подписали мэры Иванова, Ярославля, Владимира, Костромы, Сергиева-Посада, Переславль-Залесского, Ростова Великого и Суздаля. Как говорится в документе, «стороны будут создавать благоприятные условия для развития всесторонних взаимовыгодных связей и рассмотрят возможность подписания учредительного договора и Устава Союза городов Золотого кольца России».



В рамка культурной программы визита в Ярославль принимающая сторона пригласила гостей на фестиваль семейного отдыха «Былинафест 2017» и гастрономический фестиваль «Городской пикник «Пир на Волге». На «Былинофесте» мэрам предложили собственноручно прикоснутся к древним народным промыслам и сыграть в древнерусские игры, а на «Пикнике на Волге» руководители городов приготовили ярославские пельмени из рыбы.





Протокол о намерениях создания Союза городов Золотого кольца России подписали мэры Иванова, Ярославля, Владимира, Костромы, Сергиева-Посада, Переславль-Залесского, Ростова Великого и Суздаля. Как говорится в документе, «стороны будут создавать благоприятные условия для развития всесторонних взаимовыгодных связей и рассмотрят возможность подписания учредительного договора и Устава Союза городов Золотого кольца России».В рамка культурной программы визита в Ярославль принимающая сторона пригласила гостей на фестиваль семейного отдыха «Былинафест 2017» и гастрономический фестиваль «Городской пикник «Пир на Волге». На «Былинофесте» мэрам предложили собственноручно прикоснутся к древним народным промыслам и сыграть в древнерусские игры, а на «Пикнике на Волге» руководители городов приготовили ярославские пельмени из рыбы.

Кроме того в Иванове планируется установка около 50 знаков туристкой навигации, малых архитектурных форм, реализуется селфи-маршрут для фотографирования с арт-объектами.

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