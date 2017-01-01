ОТКРЫТОЕ НЕБО в Иванове: программа, движение транспорта, схема расположения площадок



Как мы сообщали ранее, В Иванове продолжается праздник "Открытое небо"Как мы сообщали ранее, завершился воздушный парад.



Экспозиция авиационной техники ВТА, ВКС; техники ракетных войск стратегического назначения, военной техники и вооружения ВДВ работает до 18:00, на борту самолета ИД-76 проходит до 18:00 экспозиция Роскосмос.

Отведать полевой кухни можно до 16.00



Сцена 1

14.00-14.30 Выступление авиации ДОСААФ: высший пилотаж на Як52; выступление дельтапланеристов, парапланеристов..

14.30-16.00 Концерт региональных музыкальных групп и вокалистов

В концертной программе принимают участие музыкальные группы: эстрадная студия «Вокализ», группа «Синева» 98-й воздушно десантной дивизии, группа «Триллер» Тейковской ракетной дивизии, кавер-группа «KEKS», рок-группа «Даарика», группа «HitBox», кавер-группа «-30».



Сцена 2

16.00-16.45 – Концерт группы «RockSindrom» г. Москва

17.00 – 18.00 Концерт заслуженного артиста России Сергея Трофимова



Спортивная площадка - выступление спортивных федераций единоборств (до 14:30); роллер спорт (13:30-14:00)

Работа школы технологических достижений «Новация» 09:00-18:00

Авиамоделисты 13.00-14.00, 15.00-16.00

Экспозиция Федерации автоспорта 9.00-18.00

Площадка ДОСААФ 9.00-18.00: арбалетный, пневматический и пейнтбольный тиры, укладка парашютов, сборка/разборка макета автомата АК 48; армейские будни

Творческая площадка 10.00-16.00: работа кинологической службы, цирковой студии «Арлекино», студии «Пересвет», танцевальнные мастер-классы

Площадка «Шоу и зрелища» 13.00-16.00: шоу Геркулеса, шоу мыльных пузырей Татьяны Зобниной; шоу сумасшедшего профессора Николя

Детский городок 9.00-18.00: надувные аттракционы, анимационные программы

Интерактивные площадки от партнеров фестиваля 9.00-18.00: анимационные программы, игры, Bullet-time - 3D-фото, аттракционы, демонстрация работы оборудования, воздушные шары, конкурсы, подарки, экспозиции, фотозоны.



Напоминаем, что закрыто движение всех видов транспорта (кроме общественного) по территории микрорайона «14-е Почтовое Отделение» и по улицам Полка «Нормандия-Неман» (на участке от дома 107-А по улице Полка «Нормандия-Неман» до улицы Низовой) и Люлина (на участке от улицы Полка «Нормандия-Неман» до улицы Фрунзе).



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Что еще можно успеть посмотреть?По улицам Носова (на участке от улицы Низовой до улицы Свободы), Сарментовой (от переулка 8-го Завокзального до улицы Спартака) и переулку 8-му Завокзальному (на участке от улицы Свободы до улицы Сарментовой) движение всех видов транспорта ограничено.Движение пассажирского транспорта по проспекту Ленина разрешено с левым поворотом на улицу Крутицкую.Кроме того установлены временные дорожные знаки, запрещающие остановку транспортных средств, по улице Фрунзе на участке от улицы 8-й Минеевской до автомобильной дороги федерального значения Р 600 Кострома - Иваново.