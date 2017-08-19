В Иванове на празднике "Открытое небо" прошел воздушный парад

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На празднике «Открытое небо» в Иванове завершился воздушный парад.

Его открыла группа из двух вертолетов МИ-8 с государственным флагом России и флагом военно-воздушных сил.





В сомкнутом боевом порядке в уникальном фигурном построении пролетели 23 самолета «АН-2». В честь знаменательной даты - 50-летнего юбилея Центра боевого применения и переучивания летного состава самолеты «нарисовали» в небе цифру «50». В составе группы – экипажи из Иванова, Рязани, Тулы, Таганрога, Пскова, Ульяновска.





Такое количество самолетов «АН-2» в едином полетном порядке представлено впервые за 70 лет эксплуатации этого самолета. Ведущий группы - подполковник Андрей Лапин.

Впервые в небе над Ивановым - тяжелый стратегический военно-транспортный самолет «Ан-124 100 Руслан» - самый большой военно-транспортный самолет в мире, выпускаемый серийно.

Ивановцы могли наблюдать также группу из 5 самолетов «Ил-76 МД». Было выполнено десантирование военной техники на многокупольных парашютных системах, а также более 200 десантников в то числе на новых парашютных системах «Арбалет-2».





На земле ивановцы в это время могли наблюдать показательные выступления десантников.

Три «Ил-76 мд» продемонстрировали уникальный манёвр – одновременный сброс воды с трёх самолётов в цветах российского триколора. Самолеты находились рядом на предельных малых интервалах и дистанции. В емкости, которыми оборудованы самолеты, вмещается до 42 тонн воды. В момент сброса воздушное судно становится легче на 42 тонны и его резко подбрасывает вверх.





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