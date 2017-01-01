Новости
сегодня, 18:04
Свадебный кортеж - по встречной через две сплошные
Очередной случай автохамства, на этот раз - в Кохме ВИДЕОЭто видео прислал нам ивановец Сергей Ф. Сегодня около 13.00 он ехал из Иванова по Кохомскому шоссе.
- Вдруг мне навстречу через две сплошные, по встречной полосе, выезжает кортеж «Мерседесов». Машины со свадебной атрибутикой. Причем, вероятнее всего, они не видели встречного потока, поскольку преодолевали закрытый поворот. Конечно, скорость была разрешенная, около 60 километров в час. Однако такое поведение на дороге заставило понервничать.
- оцените новость:
-
(0)
- 399
- 1
Комментарии (1)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
-
- Малек38 минут назадсегодня прям день мерседесов какой то
Новость дня
сегодня, 14:25Автор песни про Крымский мост написал гимн Ивановской области
Первым его оценил губернатор. Такую возможность мы предоставляем и нашим читателям - ФОТО, ВИДЕО
-
(4)
- 1095
сегодня, 12:10В Иванове маршрутка едет на запрещающий сигнал светофора
ВИДЕО
-
(0)
- 1435
сегодня, 11:13Дом, который сфотографировал Дмитрий Медведев в Плесе, продают за 15 миллионов
Цену владелец дома объясняет в том числе и авторством знаменитого снимка - ФОТО
-
(0)
- 3406
сегодня, 10:31Дольщики ДСК снова пикетируют правительство
ФОТО
-
(4)
- 1766