Свадебный кортеж - по встречной через две сплошные

Очередной случай автохамства, на этот раз - в Кохме ВИДЕО



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Это видео прислал нам ивановец Сергей Ф. Сегодня около 13.00 он ехал из Иванова по Кохомскому шоссе.