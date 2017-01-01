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Новости

сегодня, 18:04

Свадебный кортеж - по встречной через две сплошные

Очередной случай автохамства, на этот раз - в Кохме ВИДЕО
Это видео прислал нам ивановец Сергей Ф. Сегодня около 13.00 он ехал из Иванова по Кохомскому шоссе.

- Вдруг мне навстречу через две сплошные, по встречной полосе, выезжает кортеж «Мерседесов». Машины со свадебной атрибутикой. Причем, вероятнее всего, они не видели встречного потока, поскольку преодолевали закрытый поворот. Конечно, скорость была разрешенная, около 60 километров в час. Однако такое поведение на дороге заставило понервничать.



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							сегодня прям день мерседесов какой то								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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