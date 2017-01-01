Ректор ИвГУ занял место Вячеслава Сверчкова

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Новым депутатом Ивановской областной Думы стал ректор ИвГУ Владимир Егоров. Он займет место Вячеслава Сверчкова, которого осудили за получение взятки.