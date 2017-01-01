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Новости

41 минуту назад

Ректор ИвГУ занял место Вячеслава Сверчкова

Новым депутатом Ивановской областной Думы стал ректор ИвГУ Владимир Егоров. Он займет место Вячеслава Сверчкова, которого осудили за получение взятки.


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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									нероне								
							
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  • 39 минут назад
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										+1
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							возможно , он займет и его место на нарах ?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Медведь								
							
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  • 22 минуты назад
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							не сразу, чуть позже, все они там будут, вот только не нужны они там, крымский мост почти построили,
    
если только лес валить - окружную строить - без техники - пускай ногами утаптывают пока мест								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Автор песни про Крымский мост написал гимн Ивановской области
				
сегодня, 14:25

				

				Автор песни про Крымский мост написал гимн Ивановской области 
									
								

					Первым его оценил губернатор. Такую возможность мы предоставляем и нашим читателям - ФОТО, ВИДЕО				

				

	    			
    
	    				
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	       		Дом, который сфотографировал Дмитрий Медведев в Плесе, продают за 15 миллионов
				
сегодня, 11:13

				

				Дом, который сфотографировал Дмитрий Медведев в Плесе, продают за 15 миллионов 
								

					Цену владелец дома объясняет в том числе и авторством знаменитого снимка - ФОТО				

				

	    			
    
	    				
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