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Новости

сегодня, 16:37

"Мерседес" через двойную сплошную едет в лоб встречному авто

ВИДЕО
Запись, по словам автора, приславшего это видео, сделана сегодня около 11 часов утра (дата и время на регистраторе выставлены неверно). Здесь видно, как навстречу его автомобилю едет белый "Мерседес", который, обогнав свой поток, не сбавляя скорости, возвращается в нужный ряд. Хорошо, что пешеходы к этому времени уже заканчивают переходить дорогу.

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Комментарии (4)

	


	

	

		
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									Алексей Сионихин								
							
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  • 54 минуты назад
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										-1
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							И что) но не помешал же ни кому! А водитель регестратора сам нарушил правила, так ка при правом повороте водитель должен занять крайне правое положение, то есть первую полосу!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Малек								
							
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  • 48 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							ты что ли водитель мерседеса?))))) А326РМ37								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									нероне								
							
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  • 43 минуты назад
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										+1
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							и что скажут товарищи из ГИБДД ?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Медведь								
							
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  • 24 минуты назад
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										+1
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							тссс, это они и были, им можно,
    
можно енотов давить,
    
можно с не зарегистрированным ружьём на охоту пияными ездить,
    
можно енотов прикладом добивать - побольше бы таких енотов!
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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сегодня, 14:25

				

				Автор песни про Крымский мост написал гимн Ивановской области 
									
								

					Первым его оценил губернатор. Такую возможность мы предоставляем и нашим читателям - ФОТО, ВИДЕО				

				

	    			
    
	    				
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сегодня, 11:13

				

				Дом, который сфотографировал Дмитрий Медведев в Плесе, продают за 15 миллионов 
								

					Цену владелец дома объясняет в том числе и авторством знаменитого снимка - ФОТО				

				

	    			
    
	    				
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