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сегодня, 16:37
"Мерседес" через двойную сплошную едет в лоб встречному авто
ВИДЕОЗапись, по словам автора, приславшего это видео, сделана сегодня около 11 часов утра (дата и время на регистраторе выставлены неверно). Здесь видно, как навстречу его автомобилю едет белый "Мерседес", который, обогнав свой поток, не сбавляя скорости, возвращается в нужный ряд. Хорошо, что пешеходы к этому времени уже заканчивают переходить дорогу.
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