На улице Громобоя образовалась огромная пробка

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ДТП произошло в 15.20. Как нам сообщили в пресс-службе областного УГИБДД, девушка на Хендай Солярис двигалась в сторону Красной церкви, но перед перекрестком решила перестроиться в правую полосу. Маневр не удался - автомобиль столкнулся с Фордом. В результате образовалась огромная пробка, объезжать столкнувшихся приходится по встречной полосе, в том числе фуре, что хорошо видно на фото.ВК, "Автопартнер" Иваново