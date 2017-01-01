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Новости

сегодня, 16:14

На улице Громобоя образовалась огромная пробка

ФОТО
ДТП произошло в 15.20. Как нам сообщили в пресс-службе областного УГИБДД, девушка на Хендай Солярис двигалась в сторону Красной церкви, но перед перекрестком решила перестроиться в правую полосу. Маневр не удался - автомобиль столкнулся с Фордом. В результате образовалась огромная пробка, объезжать столкнувшихся приходится по встречной полосе, в том числе фуре, что хорошо видно на фото.

Фото: ВК, "Автопартнер" Иваново

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Комментарии (3)

	


	

	

		
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							Шо,опять?!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Онегин								
							
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  • 31 минуту назад
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							И все пострадавшие - стоящие в пробке ...желают ей ...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Медведь								
							
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  • 28 минут назад
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							Это наглядно показывает ТУПОСТЬ ТОГО КТО ПОВЕСИЛ знаки ПО ПОЛОСАМ!
    
Дебилы!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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