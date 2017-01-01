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сегодня, 16:14
На улице Громобоя образовалась огромная пробка
ФОТОДТП произошло в 15.20. Как нам сообщили в пресс-службе областного УГИБДД, девушка на Хендай Солярис двигалась в сторону Красной церкви, но перед перекрестком решила перестроиться в правую полосу. Маневр не удался - автомобиль столкнулся с Фордом. В результате образовалась огромная пробка, объезжать столкнувшихся приходится по встречной полосе, в том числе фуре, что хорошо видно на фото.
Фото: ВК, "Автопартнер" Иваново
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