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20 минут назад
Судебные приставы взыскали 3 миллиона с бывшего врача за получение взятки
Психиатр совершил 77 преступленийНа исполнении в межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств находилось дело о взыскании с гражданина З. уголовного коррупционного штрафа в размере 3-х млн. рублей. Приговором Ивановского областного суда он осужден за получение взятки.
Известно, что бывший врач разработал схему систематического получения взяток в виде денег за освобождение от прохождения воинской службы.
Суд установил, что мужчина, будучи назначенным на должность врача–психиатра государственного учреждения, лично получал взятки. За совершение 77 преступлений суд назначил ему по совокупности преступлений в качестве уголовного наказания штраф в размере 3 млн. рублей.
Ссылаясь на отсутствие денежных средств для единовременной уплаты штрафа должник обратился в суд с ходатайством о предоставлении рассрочки. На протяжении двух лет он ежемесячно вносил в счет погашения задолженности некоторые суммы, а в минувшую пятницу, не дожидаясь последнего срока оплаты штрафа, мужчина пришел и погасил всю оставшуюся сумму в полном объеме. Об этом сообщает пресс-служба региональной ФС СП.
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