Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

26 минут назад

Назначен новый начальник следственного управления регионального УМВД

Представил личному составу нового руководителя генерал-майор полиции Андрей Лузин - ФОТО
Приказом МВД России на должность начальника Следственного управления УМВД региона назначен подполковник юстиции Алексей Коновалов. Нового заместителя личному составу Управления МВД России по Ивановской области представил генерал-майор полиции Андрей Лузин.

Андрей Викторович отметил высокий профессионализм, деловые и личные качества нового руководителя следственного подразделения УМВД. В свою очередь Алексей Коновалов пообещал приложить все силы и профессиональный опыт, чтобы оправдать доверие руководства. Напутственные слова и пожелания успехов в службе новому руководителю Следственного управления УМВД выразил и председатель Общественного совета ведомства Владимир Кашаев.

Коновалов Алексей Сергеевич, родился 5 июня 1983 года в г.Иваново. В 2005 году окончил с отличием юридический факультет Ивановского государственного университета.

Начал службу в органах внутренних дел в августе 2005 года следователем специализированного следственного отдела по расследованию дорожно-транспортных преступлений следственного управления УВД Ивановской области.

В августе 2006 г. переведен на должность следователя следственного отделения при отделе внутренних дел г. Кохма.

В июне 2008 г. переведен на должность следователя следственной части по расследованию организованной преступной деятельности следственного управления при УВД по городу Иваново.

В сентябре 2009 г. переведен на должность следователя следственной части по расследованию организованной преступной деятельности следственного управления при УВД по Ивановской области.

В мае 2011 г. выдвинут на должность заместителя начальника следственной части по расследованию организованной преступной деятельности следственного управления при УВД по городу Иваново – начальника отделения по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики.

В июле 2011 года по итогам внеочередной аттестации Коновалов А.С. переведен на должность заместителя начальника следственной части по расследованию организованной преступной деятельности следственного управления Управления МВД России по городу Иваново.

С января 2014 года проходил службу в должности начальника организационно-зонального отдела следственного управления УМВД России по Ивановской области.

Награжден медалью МВД России «За отличие в службе» III степени. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.




  • оцените новость:
  • (0)
  • 335
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Автор песни про Крымский мост написал гимн Ивановской области
				
сегодня, 14:25

				

				Автор песни про Крымский мост написал гимн Ивановской области 
									
								

					Первым его оценил губернатор. Такую возможность мы предоставляем и нашим читателям - ФОТО, ВИДЕО				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							711						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	
	    		      	

	       		Дом, который сфотографировал Дмитрий Медведев в Плесе, продают за 15 миллионов
				
сегодня, 11:13

				

				Дом, который сфотографировал Дмитрий Медведев в Плесе, продают за 15 миллионов 
								

					Цену владелец дома объясняет в том числе и авторством знаменитого снимка - ФОТО				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							2892						
    •