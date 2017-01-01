Назначен новый начальник следственного управления регионального УМВД

Представил личному составу нового руководителя генерал-майор полиции Андрей Лузин - ФОТО



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Приказом МВД России на должность начальника Следственного управления УМВД региона назначен подполковник юстиции Алексей Коновалов. Нового заместителя личному составу Управления МВД России по Ивановской области представил генерал-майор полиции Андрей Лузин.Андрей Викторович отметил высокий профессионализм, деловые и личные качества нового руководителя следственного подразделения УМВД. В свою очередь Алексей Коновалов пообещал приложить все силы и профессиональный опыт, чтобы оправдать доверие руководства. Напутственные слова и пожелания успехов в службе новому руководителю Следственного управления УМВД выразил и председатель Общественного совета ведомства Владимир Кашаев.Коновалов Алексей Сергеевич, родился 5 июня 1983 года в г.Иваново. В 2005 году окончил с отличием юридический факультет Ивановского государственного университета.Начал службу в органах внутренних дел в августе 2005 года следователем специализированного следственного отдела по расследованию дорожно-транспортных преступлений следственного управления УВД Ивановской области.В августе 2006 г. переведен на должность следователя следственного отделения при отделе внутренних дел г. Кохма.В июне 2008 г. переведен на должность следователя следственной части по расследованию организованной преступной деятельности следственного управления при УВД по городу Иваново.В сентябре 2009 г. переведен на должность следователя следственной части по расследованию организованной преступной деятельности следственного управления при УВД по Ивановской области.В мае 2011 г. выдвинут на должность заместителя начальника следственной части по расследованию организованной преступной деятельности следственного управления при УВД по городу Иваново – начальника отделения по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики.В июле 2011 года по итогам внеочередной аттестации Коновалов А.С. переведен на должность заместителя начальника следственной части по расследованию организованной преступной деятельности следственного управления Управления МВД России по городу Иваново.С января 2014 года проходил службу в должности начальника организационно-зонального отдела следственного управления УМВД России по Ивановской области.Награжден медалью МВД России «За отличие в службе» III степени. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.