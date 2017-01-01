Новости
26 минут назад
Назначен новый начальник следственного управления регионального УМВД
Представил личному составу нового руководителя генерал-майор полиции Андрей Лузин - ФОТОПриказом МВД России на должность начальника Следственного управления УМВД региона назначен подполковник юстиции Алексей Коновалов. Нового заместителя личному составу Управления МВД России по Ивановской области представил генерал-майор полиции Андрей Лузин.
Андрей Викторович отметил высокий профессионализм, деловые и личные качества нового руководителя следственного подразделения УМВД. В свою очередь Алексей Коновалов пообещал приложить все силы и профессиональный опыт, чтобы оправдать доверие руководства. Напутственные слова и пожелания успехов в службе новому руководителю Следственного управления УМВД выразил и председатель Общественного совета ведомства Владимир Кашаев.
Коновалов Алексей Сергеевич, родился 5 июня 1983 года в г.Иваново. В 2005 году окончил с отличием юридический факультет Ивановского государственного университета.
Начал службу в органах внутренних дел в августе 2005 года следователем специализированного следственного отдела по расследованию дорожно-транспортных преступлений следственного управления УВД Ивановской области.
В августе 2006 г. переведен на должность следователя следственного отделения при отделе внутренних дел г. Кохма.
В июне 2008 г. переведен на должность следователя следственной части по расследованию организованной преступной деятельности следственного управления при УВД по городу Иваново.
В сентябре 2009 г. переведен на должность следователя следственной части по расследованию организованной преступной деятельности следственного управления при УВД по Ивановской области.
В мае 2011 г. выдвинут на должность заместителя начальника следственной части по расследованию организованной преступной деятельности следственного управления при УВД по городу Иваново – начальника отделения по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики.
В июле 2011 года по итогам внеочередной аттестации Коновалов А.С. переведен на должность заместителя начальника следственной части по расследованию организованной преступной деятельности следственного управления Управления МВД России по городу Иваново.
С января 2014 года проходил службу в должности начальника организационно-зонального отдела следственного управления УМВД России по Ивановской области.
Награжден медалью МВД России «За отличие в службе» III степени. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
- оцените новость:
-
(0)
- 335
- 0
Комментарии (0)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
Новость дня
сегодня, 14:25Автор песни про Крымский мост написал гимн Ивановской области
Первым его оценил губернатор. Такую возможность мы предоставляем и нашим читателям - ФОТО, ВИДЕО
-
(0)
- 711
сегодня, 12:10В Иванове маршрутка едет на запрещающий сигнал светофора
ВИДЕО
-
(0)
- 1092
сегодня, 11:13Дом, который сфотографировал Дмитрий Медведев в Плесе, продают за 15 миллионов
Цену владелец дома объясняет в том числе и авторством знаменитого снимка - ФОТО
-
(0)
- 2892
сегодня, 10:31Дольщики ДСК снова пикетируют правительство
ФОТО
-
(3)
- 1536