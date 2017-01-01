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вчера, 18:51На очистных сооружениях в Кинешме образовалось птичье кладбище
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58 минут назад
Природоохранная прокуратура вмешается в ситуацию с очистными сооружениями в Кинешме
Поводом стала вчерашняя публикация о гибнущих там птицахВ редакцию IN поступило письменное уведомление Ивановской межрайонной природоохранной прокуратуры. В нем сообщается, что по факту публикации о птичьем кладбище будет проведена проверка. Изучать будут вопрос надлежащей эксплуатации ООО "Кинешма Аутомотив Компонент" очистных сооружений.
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