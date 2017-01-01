В Иванове презентовали книгу о меценатах, написанную шрифтом Брайля

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сегодня, 14:56
В Иванове презентовали книгу о меценатах, написанную шрифтом БрайляПрезентованная сегодня в областном центре книга называется "Десять великих меценатов Ивановской земли". Инициатором проекта выступила ассоциация незрячих студентов и специалистов. Финансовую помощь оказали чиновники и спонсоры. В скором времени будет издана еще одна брайлевская книга - про Михаила Фрунзе, основателя нашей губернии.
Подробности смотрите в вечернем выпуске программы "Губерния".
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