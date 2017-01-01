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сегодня, 14:48
В селе Вознесенье появились расписанные под гжель и хохлому спутниковые тарелки
Их украшает местный умелец - ФОТОГжель, хохлома и жостовская роспись появилась на спутниковых тарелках в селе Вознесенье Савинского района. Местный умелец Юрий Кузнецов делает такие украшения для своих соседей. Смотрится ярко, а главное - заметно издалека. «Каждый хозяин таким вот образом выражает свою индивидуальность. Любители футбола просят изобразить мяч, тоскующие по прошлому - герб Советского Союза»,- рассказывает умелец. Кроме того, мастер создает интересные украшения для дачных участков из резиновых покрышек. Неблагородный, казалось бы, материал, смотрится очень эффектно. Свои работы умелец размещает на страничке в социальной сети.
Какими красками работает Юрий, и что за ноу-хау применяет в своей мастерской - смотрите сегодня вечером в программе "Губерния".
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