Нетрезвый охотник открыл стрельбу в Ивановской области

Мужчина стрелял и в сторону полицейского

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В полицию обратилась жительница одной из деревень Савинского района. Она сообщила, что ее супруг, будучи в подпитии, взял свое охотничье ружье и ведет себя странно. На место выехал сотрудник местной полиции. Увидев стража порядка, вооруженный гражданин открыл стрельбу в его сторону. Было произведено три выстрела. На требования прекратить противоправные действия мужчина не реагировал, произвел еще три выстрела, после чего скрылся в лесу. Искали его всем местным отделом полиции. Нетрезвого стрелка поймали,задержали и изъяли оружие.Причины, по которым нетрезвый охотник открыл стрельбу, сейчас выясняют следственные органы. Можно предположить, что такое поведение стало следствием воздействия на фигуранта алкоголя.Об этом и других криминальных происшествиях подробнее смотрите в программе "По горячим следам" на телеканале "Барс".