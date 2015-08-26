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26.08.2015 14:35В Иванове законсервируют дворец игровых видов спорта и не будут строить детский сад
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Новости
28 минут назад
Активисты ОНФ побывали в недостроенном Дворце спорта в Иванове через пролом в заборе
Ранее на консервацию объекта направлялось 16 миллионов рублей
Представители Общероссийского народного фронта проверили в нескольких регионах страны безопасность заброшенных строительных объектов.
Как сообщает сайт ОНФ, активисты регионального отделения ОНФ в Ивановской области проверили состояние законсервированного Дворца игровых видов спорта в Иванове. В ходе рейда представители Народного фронта беспрепятственно проникли на территорию недостроенного объекта через пролом в заборе. Во время осмотра территории были обнаружены открытые двери в подвал. Несмотря на установленные на лестницах щиты, по ним все же можно почти беспрепятственно попасть на крышу здания.
Общественники подчеркивают, что как временная приостановка, так и полное замораживание строительства должно сопровождаться консервацией объекта. На это должны выделяться целевые средства в бюджете собственника объекта.
ОНФ готовит соответствующее обращение в администрация города Иванова с просьбой принять меры.
Как мы сообщали ранее, депутаты Ивановской городской Думы еще в 2015 году уже выделяли 7 миллионов рублей на консервацию объекта. В 2016 году на эти цели планировалось потратить около 9 миллионов рублей.
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Я бы им за вторжение на охраняемый объект и возможные хищения влепил бы двушечку.