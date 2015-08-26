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Новости

28 минут назад

Активисты ОНФ побывали в недостроенном Дворце спорта в Иванове через пролом в заборе

Ранее на консервацию объекта направлялось 16 миллионов рублей

Представители Общероссийского народного фронта проверили в нескольких регионах страны безопасность заброшенных строительных объектов. 

Как сообщает сайт ОНФ, активисты регионального отделения ОНФ в Ивановской области проверили состояние законсервированного Дворца игровых видов спорта в Иванове. В ходе рейда представители Народного фронта беспрепятственно проникли на территорию недостроенного объекта через пролом в заборе. Во время осмотра территории были обнаружены открытые двери в подвал. Несмотря на установленные на лестницах щиты, по ним все же можно почти беспрепятственно попасть на крышу здания.

Общественники подчеркивают, что как временная приостановка, так и полное замораживание строительства должно сопровождаться консервацией объекта. На это должны выделяться целевые средства в бюджете собственника объекта.
ОНФ готовит соответствующее обращение в администрация города Иванова с просьбой принять меры.

Как мы сообщали ранее, депутаты Ивановской городской Думы еще в 2015 году уже выделяли 7 миллионов рублей на консервацию объекта. В 2016 году на эти цели планировалось потратить около 9 миллионов рублей.

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Комментарии (3)

	


	

	

		
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									пыня-путя								
							
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  • 18 минут назад
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										+1
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							вот "молодцы"! щаз фероянчикам еще семь лямов выделят!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Гражданин хороший								
							
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  • 15 минут назад
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							Пузатые активисты? Через дыру? Не верю!
    
Я бы им за вторжение на охраняемый объект и возможные хищения влепил бы двушечку.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									kjuyyy								
							
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  • 1 минуту назад
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							Какие молодцы активисты ВЫ наши ОЙ ОЙ а то администрация без вашего представления не знает что делать принимать меры или не принимать слабоумие и отвага они где то рядом. Вы о чем активисты  на кону миллионы этот дворец можно консервировать вечно.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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