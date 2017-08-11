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12 минут назад
Автор песни про Крымский мост написал гимн Ивановской области
Первым его оценил губернатор. Такую возможность мы предоставляем и нашим читателям - ФОТО, ВИДЕОВ пятницу губернатор Павел Коньков встретился с победителем всероссийского конкурса песен и стихов про Крымский мост Леонидом Чернышевым. Мужчина работает водителем в госпитале для ветеранов, один воспитывает двоих детей. За чашкой чая глава региона расспросил у в одночасье ставшего известным ивановца о его успехе, порадовался за него и вручил два сертификата. Первый - путевка в оздоровительный лагерь «Березовая роща» для дочки и сына поэта. Второй - на 50 тысяч рублей. Павел Коньков отметил, деньги Леониду пригодятся для поездки в Сочи и Крым, куда его пригласили в качестве почетного гостя.
Губернатор также предложил песеннику поучаствовать в губернском конкурсе и сочинить гимн нашему краю. Леонид Чернышев отметил, композиция уже готова. Ее он исполнил первому лицу области. Мы предлагаем песню вашему вниманию.
Для справки: Песня-победитель ивановца Леонида Чернышева будет представлена в исполнении звезды российской эстрады на международном конкурсе «Новая волна», который пройдет в Сочи с 8 по 15 сентября этого года. Ее автор вместе с семьей также получит возможность посетить этот конкурс.
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