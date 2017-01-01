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сегодня, 13:34
Полиция изъяла у задержанных более килограмма наркотиков
ФОТОВ Иванове полицейские задержали подозреваемых в незаконном хранении наркотических средств в особо крупном размере. Из незаконного оборота оперативниками УНК изъято более килограмма синтетических наркотиков.
Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков была получена оперативная информация о том, что двое жителей города Иваново распространяют наркотические средства методом создания закладок с дозами. Ночью у одного из домов по улице 1-ой Шимановской в Ново-Талицах двое молодых людей 25 и 27 лет были задержаны. При личном досмотре полицейские обнаружили и изъяли у них порядка двадцати свертков предположительно с наркотическими веществами.
Согласно результатам исследования, проведенного специалистами в Экспертно-криминалистическом центре УМВД России по Ивановской области, изъятым являются синтетические наркотики – 250 граммов «спайса» и более 500 граммов «соли».
Сотрудниками полиции было установлено, что молодые люди сняли коттедж на территории Ивановского района, где и фасовали наркотические средства. В ходе проведения обысков по месту жительства у задержанных было изъято еще порядка 300 граммов наркотических средств, весы и фасовочный материал, в том числе и для камуфляжа "закладок", например, упаковки из-под шоколада и лампочек.
Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ – помещены в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
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