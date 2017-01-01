В выходные в Иванове можно будет прыгнуть в реку на велосипеде

Афиша культурных и спортивных мероприятий на ближайшие выходные

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В субботу, 19 августа, в 11.00 на аэродроме «Иваново-Северный» состоится торжественное открытие областного военно-патриотического праздника «Открытое небо». В рамках мероприятия пройдет празднование 50-летия создания 610 центра боевого применения и переучивания летного состава.Продолжается работа открытой рок-площадки «Россия – это мы!». Начало концерта под открытым небом в Арт-сквере в 16.00. Мероприятие состоится при хорошей погоде.В рамках цикла мероприятий «На главной площади с оркестром» в сквере у памятника Я.П. Гарелину прозвучат любимые композиции. Выступление музыкантов начнется в 17.00 при хорошей погоде.Городские парки культуры и отдыха приглашают ивановцев провести выходные на свежем воздухе. Для отдыхающих горожан подготовлены развлекательные программы. Начало культурных программ в 11.00, приглашаются все желающие.В 13.00 в парке им. Революции 1905 г. начнется Фестиваль по прыжкам в воду на велосипедах «Fun jumping».