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Новости

сегодня, 13:25

Ивановская мэрия не согласовала митинг против "мусорного сбора" на площади Победы


Администрация города Иванова отказала Николаю Дьячкову - заявителю по организации митинга в Иванове "...против мусорных поборов" в проведении данного митинга 27 августа на площади Победы.

Заявленная цель митинга - "за отмену необоснованно высокой оплаты за сбор мусора; за введение новой экономной качественной и удобной системы сбора мусора".

Администрация города предлагает провести митинг не на площади Победы (где в этот день с 11:00 до 14:00, якобы, должно проходить какое-то другое мероприятие), а в районе мемориала Красной Таки на улице Шувандиной.
Инициаторы митинга намерены в рамках согласительной комиссии добиться согласования любого другого места - на площади Пушкина, на площади Революции, на площади Ленина.

Как мы сообщали ранее, митинги за отмену мусорного сбора заявлены на 11:00 27 августа также в Вичуге (перед ДК на ул.Б.Пролетарская,) Тейкове (в районе вокзала), Шуе, Кинешме, (ответы властей о согласовании места еще не получены) 

Напомним, с 1 июля жители Ивановской области платят "мусорный сбор" - 88,72 рублей с человека. 



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Комментарии (10)

	


	

	

		
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									Медведь								
							
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  • 58 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
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										0
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							А зачем согласовывать - принесли дружно по пакету отходов к дверям, кучку в десяток пахнущих тонн.
    
 Кто то ТАМ заикался про сбор медведевских-лампочек, и где этот контейнер для ртутных энергосберегаек  ?!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Медведь								
							
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  • 56 минут назад
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										0
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							Да и неправду пишете - не 88.72 а более 90р!
    
Или есть альтернатива оплаты без побора за оплату?!
    
Хороший бизнес кстати, нужно в маршрутках применить, проезд 15р - за оплату проезда еще 5р - итого 20р - гениально же.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Alexander Umnikov								
							
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  • 52 минуты назад
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										0
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							Как вариант - в гайдпарке у цирка.
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Alexander Umnikov								
							
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  • 51 минуту назад
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										0
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							На пл. ПОбеды в это время #ГОВНО проводит сбор мусора
    

    
#ГОВНО - 
    
Главный
    
Оператор
    
Вывоза
    
Наших
    
Отходов								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									fox								
							
    • 
							
  • 50 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							А вот это зря, тут категорически с нашими властями не согласен. Противопоставляете себя народу? История не научила что ли, чем это обычно заканчивается? Думаете вечно будете на лаврах почивать?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Иван_Иваныч								
							
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  • 44 минуты назад
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										-1
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							Господа, о чем вы вообще говорите... в письме ничего не говорится в целом об отказе...говорится о том, что не возможно согласовать мероприятие  на пл. Победы и предлагают перенести проведение мероприятия на другую площадку, в данном случае "Красная Талка".
    
Ответ в рамках закона..								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Иван_Иваныч								
							
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  • 42 минуты назад
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										0
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							Читайте статью полностью... а не только заголовок!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									GraveDiggerG								
							
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  • 35 минут назад
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										0
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							С глаз долой с повестки вон, цель митинга привлечь внимание, можно в лесу площадку организовать, там точно не заметят 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Makar37								
							
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  • 25 минут назад
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										+1
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							Другое мероприятие апхахпахп,не смешите народ.Опять посадите  деваху одну за столом.Просидит бедная просто так весь день)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Альтруист 1								
							
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  • 1 минуту назад
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							Проститутошные митинги
    
Михаил Мокрецов
    
15.08.2017, 9:40
    
Вот теперь после надежного, прочного утверждения сбора за вывоз мусора и начала работы регионального оператора пойдем все против этого протестовать.
    
Иваново-Навальновская оппозиция планирует в ближайшие дни и недели провести по области серию митингов «За отмену необоснованно высокой оплаты за сбор мусора». Мероприятия по мотивам начала работы с 1 июля регионального оператора в сфере обращения с ТКО (твердые коммунальные отходы).
    
На сегодняшний день это самая актуальная тема. Карту с референдумом по возврату прямых выборов мэров разыграть не удалось, да и широкие народные массы это не очень волнует. А вот очередная «забота» властей о жителях, четко выраженная в рублях, конечно людей напрягает.
    
Сетевое издание «Иваново» с декабря прошлого года талдычит всем про этого регионального оператора и про эти новые, ничем не мотивированные поборы.
    
Ивановские СМИ молчали как рыбы, но с ними-то все понятно – им пока пресс-релиз из правительства не пришлют они и сообщать ничего не будут. Но так и ни одна общественно-политическая проститутка даже не дернулась. Чего выжидали? Когда все нормативные акты вступят в законную силу и тарифы утвердят?
    
Ну, так это и произошло. Теперь чего кулачками своими размахивать? Любой ответственный человек прекрасно понимает, как устроен мир в целом, не только российский. Теперь ничего отменить нельзя даже волей губернатора, если бы  таковая и была. Контракты, соглашения, тарифы, многолетние законодательно оформленные обязательства – такую машину не остановить и не развернуть.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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