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Новости
сегодня, 13:25
Ивановская мэрия не согласовала митинг против "мусорного сбора" на площади Победы
Администрация города Иванова отказала Николаю Дьячкову - заявителю по организации митинга в Иванове "...против мусорных поборов" в проведении данного митинга 27 августа на площади Победы.
Заявленная цель митинга - "за отмену необоснованно высокой оплаты за сбор мусора; за введение новой экономной качественной и удобной системы сбора мусора".
Администрация города предлагает провести митинг не на площади Победы (где в этот день с 11:00 до 14:00, якобы, должно проходить какое-то другое мероприятие), а в районе мемориала Красной Таки на улице Шувандиной.
Инициаторы митинга намерены в рамках согласительной комиссии добиться согласования любого другого места - на площади Пушкина, на площади Революции, на площади Ленина.
Как мы сообщали ранее, митинги за отмену мусорного сбора заявлены на 11:00 27 августа также в Вичуге (перед ДК на ул.Б.Пролетарская,) Тейкове (в районе вокзала), Шуе, Кинешме, (ответы властей о согласовании места еще не получены)
Напомним, с 1 июля жители Ивановской области платят "мусорный сбор" - 88,72 рублей с человека.
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Комментарии (10)
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Кто то ТАМ заикался про сбор медведевских-лампочек, и где этот контейнер для ртутных энергосберегаек ?!
Или есть альтернатива оплаты без побора за оплату?!
Хороший бизнес кстати, нужно в маршрутках применить, проезд 15р - за оплату проезда еще 5р - итого 20р - гениально же.
#ГОВНО -
Главный
Оператор
Вывоза
Наших
Отходов
Ответ в рамках закона..
Михаил Мокрецов
15.08.2017, 9:40
Вот теперь после надежного, прочного утверждения сбора за вывоз мусора и начала работы регионального оператора пойдем все против этого протестовать.
Иваново-Навальновская оппозиция планирует в ближайшие дни и недели провести по области серию митингов «За отмену необоснованно высокой оплаты за сбор мусора». Мероприятия по мотивам начала работы с 1 июля регионального оператора в сфере обращения с ТКО (твердые коммунальные отходы).
На сегодняшний день это самая актуальная тема. Карту с референдумом по возврату прямых выборов мэров разыграть не удалось, да и широкие народные массы это не очень волнует. А вот очередная «забота» властей о жителях, четко выраженная в рублях, конечно людей напрягает.
Сетевое издание «Иваново» с декабря прошлого года талдычит всем про этого регионального оператора и про эти новые, ничем не мотивированные поборы.
Ивановские СМИ молчали как рыбы, но с ними-то все понятно – им пока пресс-релиз из правительства не пришлют они и сообщать ничего не будут. Но так и ни одна общественно-политическая проститутка даже не дернулась. Чего выжидали? Когда все нормативные акты вступят в законную силу и тарифы утвердят?
Ну, так это и произошло. Теперь чего кулачками своими размахивать? Любой ответственный человек прекрасно понимает, как устроен мир в целом, не только российский. Теперь ничего отменить нельзя даже волей губернатора, если бы таковая и была. Контракты, соглашения, тарифы, многолетние законодательно оформленные обязательства – такую машину не остановить и не развернуть.