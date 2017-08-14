Ивановская мэрия не согласовала митинг против "мусорного сбора" на площади Победы



Как мы



Напомним, с 1 июля жители Ивановской области платят "мусорный сбор" - 88,72 рублей с человека.

Как мы сообщали ранее , митинги за отмену мусорного сбора заявлены на 11:00 27 августа также в Вичуге (перед ДК на ул.Б.Пролетарская,) Тейкове (в районе вокзала), Шуе, Кинешме, (ответы властей о согласовании места еще не получены)Напомним, с 1 июля жители Ивановской области платят "мусорный сбор" - 88,72 рублей с человека.

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Администрация города Иванова отказала Николаю Дьячкову - заявителю по организации митинга в Иванове "...против мусорных поборов" в проведении данного митинга 27 августа на площади Победы.Заявленная цель митинга - "за отмену необоснованно высокой оплаты за сбор мусора; за введение новой экономной качественной и удобной системы сбора мусора".Администрация города предлагает провести митинг не на площади Победы (где в этот день с 11:00 до 14:00, якобы, должно проходить какое-то другое мероприятие), а в районе мемориала Красной Таки на улице Шувандиной.