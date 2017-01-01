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53 минуты назад
В Иванове маршрутка едет на запрещающий сигнал светофора
ВИДЕОСитуация в присланном нам видео разворачивается на проспекте Ленина. Здесь видно, как маршрутка, на заднем стекле которой красуется номер 524 (судя по всему, это транспорт межмуниципального маршрута, из Тейкова), проезжает на запрещающий сигнал светофора. Причем не просто завершает маневр, а выезжает, когда красный уже несколько секунд как загорелся. В это время уже начинают поворачивать налево автомобили, едущие со стороны Станционной.
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Комментарии (3)
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в случае ДТП кто будет в нем виноват?
1. Маршрутка
2. Легкова
3. Обоюдка