Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

53 минуты назад

В Иванове маршрутка едет на запрещающий сигнал светофора

ВИДЕО
Ситуация в присланном нам видео разворачивается на проспекте Ленина. Здесь видно, как маршрутка, на заднем стекле которой красуется номер 524 (судя по всему, это транспорт межмуниципального маршрута, из Тейкова), проезжает на запрещающий сигнал светофора. Причем не просто завершает маневр, а выезжает, когда красный уже несколько секунд как загорелся. В это время уже начинают поворачивать налево автомобили, едущие со стороны Станционной.


  • оцените новость:
  • (0)
  • 438
  • 3







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (3)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Makar37								
							
    • 
							
  • 36 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							"Планомерная работа' г-на Максимова и компании с областного департамента. Гонки будут продолжаться пока не уберут дублирующие маршруты.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Makar37								
							
    • 
							
  • 34 минуты назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Наказание перевозчики не несут,договора никто разрывать с ними не хочет. Вообщем живут и кайфуют.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Alexander Umnikov								
							
    • 
							
  • 33 минуты назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Внимание вопрос:
    
в случае ДТП кто будет в нем виноват?
    
1. Маршрутка
    
2. Легкова
    
3. Обоюдка								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    •