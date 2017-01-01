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Новости

11 минут назад

Ивановцы помогают друг другу собрать детей в школу

Предложение оказать помощь в подготовке к школе семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, было опубликовано на сайте департамента социальной защиты. Благотворительную акцию назвали "Семья помогает семье: готовимся к школе!"

"В рамках акции планируется организация сбора одежды, обуви, канцелярских товаров от населения для последующей передачи нуждающимся семьям. Сбор вещей осуществляется специалистами организаций социального обслуживания семьи и детей с привлечением автотранспорта организаций в жилых микрорайонах муниципальных образований. Сроки проведения акции – с 1 августа по 31 августа 2017 года".

Известно, что благотворительная акция уже прошла в микрорайоне Московский. Участие в ней приняли около 100 человек.


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