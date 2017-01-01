Ивановцы помогают друг другу собрать детей в школу

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Предложение оказать помощь в подготовке к школе семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, было опубликовано на сайте департамента социальной защиты. Благотворительную акцию назвали "Семья помогает семье: готовимся к школе!"Известно, что благотворительная акция уже прошла в микрорайоне Московский. Участие в ней приняли около 100 человек.