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Новости

20 минут назад

Дом, который сфотографировал Дмитрий Медведев в Плесе, продают за 15 миллионов

Цену владелец дома объясняет в том числе и авторством знаменитого снимка - ФОТО
Об интересных аргументах, которые приводят продавцы, чтобы продать ;жилье дороже и быстрее, рассказали "Плесские ведомости". Самый любопытный из них - в объявлении владельца плесского дома на ул. Урицкого. Он в объявлении пишет: «…Премьер-министр РФ Д. Медведев представил фотографию с домом в центре Siam Paragon (Вьетнам) на выставке фоторабот».

Видимо, фотоснимок, сделанный плёсским дачником Д.А. Медведевым, и навёл владельца на мысль продать свой дом за 15 млн рублей (50 кв. м на 6 сотках земли). Таким образом, 1 квадратный метр в этом доме бьёт рекорды по стоимости среди бревенчатых домов – 300 тысяч рублей.

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Комментарии (1)

	


	

	

		
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									cornholio								
							
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  • 13 минут назад
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							упоминание димана - сейчас скорее антиреклама, теперь и за 10тыс не продаст) если конечно сам диман не купит								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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