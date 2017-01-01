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20 минут назад
Дом, который сфотографировал Дмитрий Медведев в Плесе, продают за 15 миллионов
Цену владелец дома объясняет в том числе и авторством знаменитого снимка - ФОТООб интересных аргументах, которые приводят продавцы, чтобы продать ;жилье дороже и быстрее, рассказали "Плесские ведомости". Самый любопытный из них - в объявлении владельца плесского дома на ул. Урицкого. Он в объявлении пишет: «…Премьер-министр РФ Д. Медведев представил фотографию с домом в центре Siam Paragon (Вьетнам) на выставке фоторабот».
Видимо, фотоснимок, сделанный плёсским дачником Д.А. Медведевым, и навёл владельца на мысль продать свой дом за 15 млн рублей (50 кв. м на 6 сотках земли). Таким образом, 1 квадратный метр в этом доме бьёт рекорды по стоимости среди бревенчатых домов – 300 тысяч рублей.
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Комментарии (1)
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- cornholio13 минут назадупоминание димана - сейчас скорее антиреклама, теперь и за 10тыс не продаст) если конечно сам диман не купит