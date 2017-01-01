Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

26 минут назад

В Ивановской области пройдет марафон семейного успеха

Участие в нем смогут принять более 100 семей
24 августа 2017г. в 11.00 в парке им. Ногина (Ивановская область, г. Вичуга, ул. Б. Хмельницкого) пройдет областной марафон семейного успеха «Семья – территория любви», в котором примут участие более 100 семей, воспитывающих детей, из всех муниципальных образований Ивановской области. А также те, кто только планирует стать мамой и папой, кто учится в школе и ходит в детский сад, работает или занимается домашним хозяйством.

В программе марафона фотовернисаж, интерактивные семейные творческие площадки: «Фантик - франтик», «Оригами - бум», «Рукописные посиделки», «Мир чудес и превращений», «АРТ - хобби», мастерская славянских оберегов «Ярило»; интерактивные информационно-просветительские площадки; интерактивные профилактические площадки; буккроссинг; семейные спортивные и игровые программы: «Семейный разгуляй», «Папа может», «Семейные старты», «Семейный гарнир»; творческий дилижанс и танцевальный флешмоб.

Активные участники мероприятия получат ценные подарки и возможность бесплатно посетить городской краеведческий музей и городок аттракционов в парке.

  • оцените новость:
  • (0)
  • 101
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации