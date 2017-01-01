В Ивановской области пройдет марафон семейного успеха

Участие в нем смогут принять более 100 семей

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24 августа 2017г. в 11.00 в парке им. Ногина (Ивановская область, г. Вичуга, ул. Б. Хмельницкого) пройдет областной марафон семейного успеха «Семья – территория любви», в котором примут участие более 100 семей, воспитывающих детей, из всех муниципальных образований Ивановской области. А также те, кто только планирует стать мамой и папой, кто учится в школе и ходит в детский сад, работает или занимается домашним хозяйством.В программе марафона фотовернисаж, интерактивные семейные творческие площадки: «Фантик - франтик», «Оригами - бум», «Рукописные посиделки», «Мир чудес и превращений», «АРТ - хобби», мастерская славянских оберегов «Ярило»; интерактивные информационно-просветительские площадки; интерактивные профилактические площадки; буккроссинг; семейные спортивные и игровые программы: «Семейный разгуляй», «Папа может», «Семейные старты», «Семейный гарнир»; творческий дилижанс и танцевальный флешмоб.Активные участники мероприятия получат ценные подарки и возможность бесплатно посетить городской краеведческий музей и городок аттракционов в парке.