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Новости

46 минут назад

В Ивановской области во дворе многоэтажного дома обнаружили тело молодого человека

Убитым оказался 21-летний житель Приволжска
Тело молодого человека с признаками насильственной смерти – колото-резаной раной грудной клетки – обнаружено во дворе многоквартирного дома, в котором жил погибший.

В ходе проведённых оперативно-розыскных мероприятий установлено, что 16 августа в вечернее время в Приволжске компания из 6 человек распивала спиртные напитки. В ходе возникшего конфликта один из мужчин схватил шампур и нанёс им удар другому. Пока друзья пытались оказать потерпевшему помощь, злоумышленник скрылся с места преступления. От полученной раны молодой человек скончался через непродолжительное время.

В настоящее время злоумышленник задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся все необходимые и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.



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