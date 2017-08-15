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Новости

56 минут назад

Телезрители "Барса" собрали для Ани Абрамовой 150 тысяч рублей

Три дня назад наша телекомпания сняла сюжет про больную девочку из села Ингарь Приволжского района. У пятилетней Ани доброкачественная опухоль языка, шеи, надгортанника. Дышит она при помощи трубки, которая установлена в шее. Главная мечта родителей - сделать операцию, хоть немного удалить опухоль, которая мешает свободно дышать. На это требуется 3 миллиона рублей. 150 тысяч рублей - это результат за 3 дня. Семья Абрамовых благодарит всех неравнодушных телезрителей телеканала "Барс" и читателей IN.

Самый лёгкий способ помочь - перевести любую посильную сумму на карту СБ мамы Анюты: 5469 1700 1399 6040, получатель - Абрамова Наталья Сергеевна.

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