Дольщики ДСК снова пикетируют правительство

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Сегодня с 10 часов утра дольщики пикетируют правительство Ивановской области. На плакатах пестреют такие надписи: "Нам терять нечего!", "Дети без жилья - страна без будущего!", "SOS! Нам негде жить". Всего у стен здания собрались 15 человек.