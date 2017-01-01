Новости
сегодня, 10:31
Дольщики ДСК снова пикетируют правительство
ФОТОСегодня с 10 часов утра дольщики пикетируют правительство Ивановской области. На плакатах пестреют такие надписи: "Нам терять нечего!", "Дети без жилья - страна без будущего!", "SOS! Нам негде жить". Всего у стен здания собрались 15 человек.
- оцените новость:
-
(2)
- 662
- 3
Комментарии (3)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
- А дольщики, что им еще делать - не говном же закидывать ГосДуру ?! - хотя это мысль, принесли в пакетиках - покидали на новые лексусы-форды и ушли, просто оставили свой след, а так - постоят и уйдут - и следов нет, даже впечатлений, так как ВЛАСТИ пофиг!