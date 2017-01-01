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Новости

сегодня, 10:31

Дольщики ДСК снова пикетируют правительство

ФОТО
Сегодня с 10 часов утра дольщики пикетируют правительство Ивановской области. На плакатах пестреют такие надписи: "Нам терять нечего!", "Дети без жилья - страна без будущего!", "SOS! Нам негде жить". Всего у стен здания собрались 15 человек.


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Комментарии (3)

	


	

	

		
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									Надя								
							
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  • 53 минуты назад
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										0
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							Сколько можно переносить сроки сдачи практически готовых на начало санации домов? С электричеством теперь проблему не могут решить: в Ярославле, Владимире, Костроме и пр. городах могут, а в Иваново - не могут? Или не хотят?!!! Также, как и в собственность не хотят передавать?!!! Просто издеваются над людьми уже. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Медведь								
							
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  • 18 минут назад
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										+1
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							Электричество это отдельная кормушка взяточников и, только не нужно удивляться - и идиотов! - Они просто не знают куда переложить бумажку - на чей стол, чтоб подключить абонента к сети - это не идиотизм?! - Зачем такие люди сидят (не работают!!!) в этих конторах?! Им еще ЗП платят, не за работу - получка - просто так. Был бы "Чубайс" немного умнее - упразднил бы это стадо до 1 сервера с госуслугами.
    
 - А дольщики, что им еще делать - не говном же закидывать ГосДуру ?! - хотя это мысль, принесли в пакетиках - покидали на новые лексусы-форды и ушли, просто оставили свой след, а так - постоят и уйдут - и следов нет, даже впечатлений, так как ВЛАСТИ пофиг!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Александр Семенов								
							
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  • 3 минуты назад
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										0
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							Это чой то холопы рот на царя разинули?! Всех быстро в автозак! Это все засланцы навального и трампа, все госдеповцы. Все в стране хорошо! Цены снижаются, ЗП растут, рабочих мест с ЗП в 40 т.р. море, дороги лучше чем в германии, креветок уже выращиваем в Шуе. Крем наш!!! 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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