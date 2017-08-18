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сегодня, 10:11
На красный из среднего ряда: очередной случай автохамства в Иванове
ВИДЕОЗапись видеорегистратора была предоставлена редакции IN нашим читателем. Она была сделана сегодня утром в районе площади Пушкина. На этих кадрах видно, как водитель, в машине которого установлено записывающее устройство, останавливается на предупреждающий сигнал светофора. В это время Пежо из среднего ряда спокойно выезжает уже на красный свет и успевает завершить маневр до того, как движение начинает поток со стороны Почтамта.
Напомним, что публикации подобного рода уже не раз приводили к поимке нарушителей и их наказанию.
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Комментарии (5)
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- GROSS58 минут назадДоездится на красный! Привычка эта обычно приводит к плачевным последствиям рано или поздно. Не ужели не понятно?..глупые люди!
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- 1234549 минут назадХочется сказать СПАСИБО тем людям, которые публикуют нарушения ПДД автохамами. Возможно, хотя бы благодаря им, такие водители будут нести ответственность за свою езду. В последнее время, вообще становится страшно переходить дороги и ездить.Уважения к другим участникам движения (как и к пешеходам) - ноль. Ну, и ГИБДД вообще, по-моему, не выполняет свои функции. Редкий случай встретишь их на дороге и то, просто для галочки стоят.
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- GROSS43 минуты назадКонечно, если бы все желающие по привычке проскочить держали в голове, что их нарушение попадёт на регистратор, а потом в ГАИ, думаю, что аварийность на дорогах уменьшилась бы автоматически. Присоединяюсь.
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- Медведь41 минуту назадОвцы, бараны - они такие, у них близорукость с дальтонизмом и отсутствие мозгов.
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- GROSS12 минут назадНа фото скорее, курица...