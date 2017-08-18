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Новости

сегодня, 10:11

На красный из среднего ряда: очередной случай автохамства в Иванове

ВИДЕО
Запись видеорегистратора была предоставлена редакции IN нашим читателем. Она была сделана сегодня утром в районе площади Пушкина. На этих кадрах видно, как водитель, в машине которого установлено записывающее устройство, останавливается на предупреждающий сигнал светофора. В это время Пежо из среднего ряда спокойно выезжает уже на красный свет и успевает завершить маневр до того, как движение начинает поток со стороны Почтамта.

Напомним, что публикации подобного рода уже не раз приводили к поимке нарушителей и их наказанию.


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Комментарии (5)

	


	

	

		
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									GROSS								
							
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  • 58 минут назад
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							Доездится на красный! Привычка эта обычно приводит к плачевным последствиям рано или поздно. Не ужели не понятно?..глупые люди!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 49 минут назад
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							Хочется сказать СПАСИБО тем людям, которые публикуют нарушения ПДД автохамами. Возможно, хотя бы благодаря им, такие водители будут нести ответственность за свою езду. В последнее время, вообще становится страшно переходить дороги и ездить.Уважения к другим участникам движения (как и к пешеходам) - ноль. Ну, и ГИБДД вообще, по-моему, не выполняет свои функции. Редкий случай встретишь их на дороге и то, просто для галочки стоят.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 43 минуты назад
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							Конечно, если бы все желающие по привычке проскочить держали в голове,  что их нарушение попадёт на регистратор,  а потом в ГАИ, думаю, что аварийность на дорогах уменьшилась бы автоматически. Присоединяюсь. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Медведь								
							
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  • 41 минуту назад
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							Овцы, бараны - они такие, у них близорукость с дальтонизмом и отсутствие мозгов.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 12 минут назад
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							На фото скорее, курица...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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