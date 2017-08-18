На красный из среднего ряда: очередной случай автохамства в Иванове

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Запись видеорегистратора была предоставлена редакции IN нашим читателем. Она была сделана сегодня утром в районе площади Пушкина. На этих кадрах видно, как водитель, в машине которого установлено записывающее устройство, останавливается на предупреждающий сигнал светофора. В это время Пежо из среднего ряда спокойно выезжает уже на красный свет и успевает завершить маневр до того, как движение начинает поток со стороны Почтамта.Напомним, что публикации подобного рода уже не раз приводили к поимке нарушителей и их наказанию.