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сегодня, 20:31

Глава Южского района: "Стоимость вывоза мусора в Юже выросла в 25 раз"

Председатель Совета заявила, что стоимость услуг регоператора завышена на 892 миллиона рублей

Как сообщает сайт Ивановской областной Думы, в Юже на круглом столе обсудили недостатки в организации работы регионального оператора по сбору, вывозу и утилизации ТКО.
Неожиданно на круглом столе резкая критика прозвучала из уст официальных лиц.

Так, глава Южского района Владимир Мальцев сообщил, что с переходом на новую систему работы с ТКО стоимость вывоза мусора для некоторых организаций в Юже выросла в 25 раз. Стала ухудшаться и ситуация с вывозом ТКО, содержанием контейнерных площадок, нарушается график приезда мусоровоза. Регоператор рассылает платежки по адресам, где никто не зарегистрирован.
Председатель Южского Совета Елена Муратова озвучила информацию о том, что "...в документации о проведении конкурсного отбора стоимость услуг регоператора завышена на 892 млн рублей"

Депутат Ивановской областной Думы Сергей Рыбаков и вовсе заявил, что "...парламентарии изучали опыт работы в сфере отходов в других регионах и еще до расчета тарифа высказывали мнение, что заявленная максимальная стоимость услуг на душу населения в Ивановской области завышена". 



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Комментарии (3)

	


	

	

		
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									Alex_UUU Alex_UUU								
							
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  • 52 минуты назад
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							Дорогие ивановцы.
    
Как-то на одной из встреч предоблдумы г-н Смирнов проговорилося:
    
- Мы издаем плохие законы, чтобы посмотреть на реакцию населения, и потом скорректировать.
    
Это, товарищи, типичная дрессировка животных. Сначала затягивают ошейник, а потом ослабляют. И цель достигнута, и ты уже не враг.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 21 минуту назад
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							БУДЕТ ЕЩЁ ХУЖЕ ЦЕЛЬ ДОСТИГНУТА.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 17 минут назад
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