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сегодня, 20:31
Глава Южского района: "Стоимость вывоза мусора в Юже выросла в 25 раз"
Председатель Совета заявила, что стоимость услуг регоператора завышена на 892 миллиона рублей
Как сообщает сайт Ивановской областной Думы, в Юже на круглом столе обсудили недостатки в организации работы регионального оператора по сбору, вывозу и утилизации ТКО.
Неожиданно на круглом столе резкая критика прозвучала из уст официальных лиц.
Так, глава Южского района Владимир Мальцев сообщил, что с переходом на новую систему работы с ТКО стоимость вывоза мусора для некоторых организаций в Юже выросла в 25 раз. Стала ухудшаться и ситуация с вывозом ТКО, содержанием контейнерных площадок, нарушается график приезда мусоровоза. Регоператор рассылает платежки по адресам, где никто не зарегистрирован.
Председатель Южского Совета Елена Муратова озвучила информацию о том, что "...в документации о проведении конкурсного отбора стоимость услуг регоператора завышена на 892 млн рублей"
Депутат Ивановской областной Думы Сергей Рыбаков и вовсе заявил, что "...парламентарии изучали опыт работы в сфере отходов в других регионах и еще до расчета тарифа высказывали мнение, что заявленная максимальная стоимость услуг на душу населения в Ивановской области завышена".
Неожиданно на круглом столе резкая критика прозвучала из уст официальных лиц.
Так, глава Южского района Владимир Мальцев сообщил, что с переходом на новую систему работы с ТКО стоимость вывоза мусора для некоторых организаций в Юже выросла в 25 раз. Стала ухудшаться и ситуация с вывозом ТКО, содержанием контейнерных площадок, нарушается график приезда мусоровоза. Регоператор рассылает платежки по адресам, где никто не зарегистрирован.
Председатель Южского Совета Елена Муратова озвучила информацию о том, что "...в документации о проведении конкурсного отбора стоимость услуг регоператора завышена на 892 млн рублей"
Депутат Ивановской областной Думы Сергей Рыбаков и вовсе заявил, что "...парламентарии изучали опыт работы в сфере отходов в других регионах и еще до расчета тарифа высказывали мнение, что заявленная максимальная стоимость услуг на душу населения в Ивановской области завышена".
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