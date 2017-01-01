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сегодня, 18:51
На очистных сооружения в Кинешме образовалось птичье кладбище
Утки и чайки регулярно попадают в мазутные ловушки - ФОТООчистные сооружения бывшего завода «Автоагрегат», а ныне ООО «Кинешма Аутомотив Компонентс», превратились в птичье кладбище. Ежегодно здесь гибнут сотни уток и чаек. Дачницы из садового товарищества «Москвич», расположившегося неподалеку, подбирают пострадавших птиц, моют их, пытаются выходить, но все равно пернатые гибнут, рассказывает Кинешемец.
Три дня назад в мазутную ловушку угодила очередная утка. Выбравшись из отстойника, птица некоторое время пряталась в кустах и траве. Женщинам не удавалось ее поймать для того, чтобы отмыть от едкой и ядовитой грязи. Сегодня обессилевшая утка сама пришла к ним на участок и легко далась в добрые руки. Но, по прогнозам дачниц, слишком поздно - вряд ли утка доживет до утра. Дачницы просят обратить внимание на ситуацию внимание тех людей, которые могут вмешаться в ситуацию. Например, природоохранную прокуратуру.
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