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19 минут назад
2 года в подвале ивановской школы пылятся игровые комплексы для обучения малышей правилам дорожного движения
Они были закуплены на средства федерального бюджета26 комплектов игрушек для детских садов были закуплены в позапрошлом году, однако с передачей в эти самые сады возникла проблема. Как сообщил сегодня на заседании общественной палаты заместитель руководителя департамента дорожного хозяйства Андрей Моторов, "Сейчас чуть ли не нужно принимать какой-то подзаконный акт для того, чтобы передать их дальше. Вот они получили их, а оснований передать их в дошкольные учреждения что-то вот в департаменте образования не смогли. Со своей стороны департамент дорожного хозяйства пообещал инициировать работу в этом направлении". Подробности смотрите в вечернем выпуске программы "Губерния".
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