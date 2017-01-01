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Новости

19 минут назад

2 года в подвале ивановской школы пылятся игровые комплексы для обучения малышей правилам дорожного движения

Они были закуплены на средства федерального бюджета
26 комплектов игрушек для детских садов были закуплены в позапрошлом году, однако с передачей в эти самые сады возникла проблема. Как сообщил сегодня на заседании общественной палаты заместитель руководителя департамента дорожного хозяйства Андрей Моторов, "Сейчас чуть ли не нужно принимать какой-то подзаконный акт для того, чтобы передать их дальше. Вот они получили их, а оснований передать их в дошкольные учреждения что-то вот в департаменте образования не смогли. Со своей стороны департамент дорожного хозяйства пообещал инициировать работу в этом направлении". Подробности смотрите в вечернем выпуске программы "Губерния".


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