2 года в подвале ивановской школы пылятся игровые комплексы для обучения малышей правилам дорожного движения

Они были закуплены на средства федерального бюджета

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26 комплектов игрушек для детских садов были закуплены в позапрошлом году, однако с передачей в эти самые сады возникла проблема. Как сообщил сегодня на заседании общественной палаты заместитель руководителя департамента дорожного хозяйства Андрей Моторов,Подробности смотрите в вечернем выпуске программы "Губерния".