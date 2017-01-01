В Ивановской области строится овощехранилище европейского класса

Новости
сегодня, 17:31
В Ивановской области строится овощехранилище европейского классаВ растениеводческом хозяйстве "Родина" (Гаврилово-Посадский район) в этом году в открытом грунте посеяли 50 Га моркови и - впервые, в тестовом режиме - 3 Га свеклы. Аграрии надеются на то, что август и сентябрь не подведут, и удастся получить не менее 2 тысяч тонн овощей. К уборке планируют приступить 5 сентября.
Однако мало овощи вырастить и собрать, важно их сохранить до следующего сезона. Здесь особую роль играют условия хранения. В хозяйстве уже действует овощехранилище на тысячу тонн. Для хранения будущего урожая внедряется очередной инвестиционный проект, строится овощехранилище европейского типа. Оно будет оснащено современным климатическим оборудованием для поддержания температурного режима. Первую очередь объекта введут к 1 сентября, вторую - к 1 ноября этого года. Подробности смотрите в вечернем выпуске программы "Губерния".
- оцените новость:
-
(1)
- 350
- 0
Комментарии (0)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
Новость дня
сегодня, 16:26В Ивановской области 60-летнего инвалида со смертельным диагнозом посадили в тюрьму
-
(0)
- 1209
сегодня, 14:59На "Открытом небе" расширят территорию для парковки
СХЕМА расположения площадок
-
(0)
- 1252
сегодня, 11:07В ивановском зоопарке родился осленок
Папа детеныша пал минувшей зимой в преклонном возрасте, так что малыша воспитывает только самка - ФОТО
-
(1)
- 908
сегодня, 10:52"Тополя" и "Ярсы" вышли на боевое патрулирование из Ивановской области
-
(0)
- 1939