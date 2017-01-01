В Ивановской области строится овощехранилище европейского класса

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В растениеводческом хозяйстве "Родина" (Гаврилово-Посадский район) в этом году в открытом грунте посеяли 50 Га моркови и - впервые, в тестовом режиме - 3 Га свеклы. Аграрии надеются на то, что август и сентябрь не подведут, и удастся получить не менее 2 тысяч тонн овощей. К уборке планируют приступить 5 сентября.Однако мало овощи вырастить и собрать, важно их сохранить до следующего сезона. Здесь особую роль играют условия хранения. В хозяйстве уже действует овощехранилище на тысячу тонн. Для хранения будущего урожая внедряется очередной инвестиционный проект, строится овощехранилище европейского типа. Оно будет оснащено современным климатическим оборудованием для поддержания температурного режима. Первую очередь объекта введут к 1 сентября, вторую - к 1 ноября этого года. Подробности смотрите в вечернем выпуске программы "Губерния".