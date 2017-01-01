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5 минут назад
Инвалиды по зрению представили на выставке букеты, цветы для которых вырастили сами
ФОТОВ среду в ивановской организации «Всероссийского общества слепых» прошла выставка цветочных композиций. Все растения выращены на приусадебных участках инвалидами по зрению. Всего было представлено более 30 букетов.
Мероприятие проходит по традиции в августе. Оно приурочено к открытию творческого сезона коллективов художественной самодеятельности, занимающихся при местной организации ВОС. Как сообщают организаторы, для ивановских инвалидов по зрению выставка становится одним из самых ожидаемых событий в году.
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