Инвалиды по зрению представили на выставке букеты, цветы для которых вырастили сами

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В среду в ивановской организации «Всероссийского общества слепых» прошла выставка цветочных композиций. Все растения выращены на приусадебных участках инвалидами по зрению. Всего было представлено более 30 букетов.Мероприятие проходит по традиции в августе. Оно приурочено к открытию творческого сезона коллективов художественной самодеятельности, занимающихся при местной организации ВОС. Как сообщают организаторы, для ивановских инвалидов по зрению выставка становится одним из самых ожидаемых событий в году.