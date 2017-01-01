Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

5 минут назад

Инвалиды по зрению представили на выставке букеты, цветы для которых вырастили сами

ФОТО
В среду в ивановской организации «Всероссийского общества слепых» прошла выставка цветочных композиций. Все растения выращены на приусадебных участках инвалидами по зрению. Всего было представлено более 30 букетов.

Мероприятие проходит по традиции в августе. Оно приурочено к открытию творческого сезона коллективов художественной самодеятельности, занимающихся при местной организации ВОС. Как сообщают организаторы, для ивановских инвалидов по зрению выставка становится одним из самых ожидаемых событий в году. 


  • оцените новость:
  • (0)
  • 38
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	
	    		      	

	       		На "Открытом небе" расширят территорию для парковки
				
сегодня, 14:59

				

				На "Открытом небе" расширят территорию для парковки 
									
								

					СХЕМА расположения площадок				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							1007						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		В ивановском зоопарке родился осленок
				
сегодня, 11:07

				

				В ивановском зоопарке родился осленок 
									
								

					Папа детеныша пал минувшей зимой в преклонном возрасте, так что малыша воспитывает только самка - ФОТО				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(1)
													
    
						
    • 
						
  • 
							866						
    •