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32 минуты назад
Администрация призывает ивановцев стать народными инспекторами
О фактах нарушения ПДД общественным транспортом можно сообщать в электронной формеКомитет по транспорту и связи администрации города Иванова рекомендует гражданам фиксировать на видео нарушения, допущенные в транспортных средствах, которые осуществляют пассажирские перевозки по маршрутам города Иванова.
Гражданин, зафиксировавший нарушение ПДД, должен предоставить видеозаписи фактов правонарушения в подразделение ГИБДД. Видеозапись необходимо сопроводить письменным обращением с обозначением конкретного места, даты и времени совершения правонарушения, а также контактными данными. На видеозаписи должны быть четко различимы государственные регистрационные знаки автомобиля, водитель которого нарушил правила дорожного движения.
В случае выявления фактов нарушения культуры обслуживания пассажиров, графика движения транспортных средств на маршрутах от 1 до 46 или изменения маршрута движения транспортных средств на вышеуказанных маршрутах необходимо обращаться в комитет по транспорту и связи администрации города Иванова. Соответствующее заявления и видеозаписи правонарушений принимаются в электронном виде на электронную почту ts@ivgoradm.ru или письменно с приложением видеозаписи по адресу пр. Шереметевский, д. 1.
В случае выявления фактов деятельности нелегальных перевозчиках на маршрутах города Иванова, стоянке транспортных средств в ночное время на неспециализированных стоянках, осуществления посадки и высадки пассажиров вне остановки общественного транспорта, необходимо предоставить данную информацию (с видеозаписью) в территориальный отдел транспортного контроля и государственного автодорожного надзора Восточного МУГАДН ЦФО по адресу: ул. Лежневская. д.138а с соответствующим заявлением.
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