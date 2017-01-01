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Новости

32 минуты назад

Администрация призывает ивановцев стать народными инспекторами

О фактах нарушения ПДД общественным транспортом можно сообщать в электронной форме
Комитет по транспорту и связи администрации города Иванова рекомендует гражданам фиксировать на видео нарушения, допущенные в транспортных средствах, которые осуществляют пассажирские перевозки по маршрутам города Иванова.

Гражданин, зафиксировавший нарушение ПДД, должен предоставить видеозаписи фактов правонарушения в подразделение ГИБДД. Видеозапись необходимо сопроводить письменным обращением с обозначением конкретного места, даты и времени совершения правонарушения, а также контактными данными. На видеозаписи должны быть четко различимы государственные регистрационные знаки автомобиля, водитель которого нарушил правила дорожного движения.

В случае выявления фактов нарушения культуры обслуживания пассажиров, графика движения транспортных средств на маршрутах от 1 до 46 или изменения маршрута движения транспортных средств на вышеуказанных маршрутах необходимо обращаться в комитет по транспорту и связи администрации города Иванова. Соответствующее заявления и видеозаписи правонарушений принимаются в электронном виде на электронную почту ts@ivgoradm.ru или письменно с приложением видеозаписи по адресу пр. Шереметевский, д. 1.

В случае выявления фактов деятельности нелегальных перевозчиках на маршрутах города Иванова, стоянке транспортных средств в ночное время на неспециализированных стоянках, осуществления посадки и высадки пассажиров вне остановки общественного транспорта, необходимо предоставить данную информацию (с видеозаписью) в территориальный отдел транспортного контроля и государственного автодорожного надзора Восточного МУГАДН ЦФО по адресу: ул. Лежневская. д.138а с соответствующим заявлением.


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Комментарии (3)

	


	

	

		
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									Kerfitr								
							
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  • 22 минуты назад
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										-1
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							Но стукачу, и палачу,
    
И трусам, и кастратам
    
Не то что даже не хочу -
    
Я не могу быть братом.
    
(с) Евг. Евтушенко								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Роскошь								
							
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  • 7 минут назад
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							Хитрые какие) Бесплатных работников набирают! Сами за зарплату сидеть в кабинетах будут, а народные инспектора нарушения за них искать. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 5 минут назад
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							Тут писали, что 8, 5 тысяч вакансий на бирже есть, так вот, наверное, большую часть народными инспекторами посчитали)))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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