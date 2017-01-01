В полиции прокомментировали ситуацию с перекрытой в Иванове улицей

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Сообщение о подозрительном пакете поступило на пульт дежурного в 15.40. Бдительные граждане сообщили о подозрительном пакете в салоне троллейбуса №10. Электротранспорт остановился возле 1-й городской больницы. Незамедлительно на место выехали сотрудники полиции и представители других экстренных служб. Улица была перекрыта. Вскоре выяснилось, что за бомбу был принят пакет с продуктами.