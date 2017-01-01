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50 минут назад
Вандалы сожгли венок на Вечном огне в Ивановской области
ФОТОНеизвестные сожгли венок на центральном мемориале погибшим в годы Великой Отечественной войны в Вичуге. «Очень горько и больно, что и капли святого в нас не осталось. День нравственного траура, черный день»”, – пишут пользователи социальных сетей.
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- макссс24 минуты назадморальные уроды
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