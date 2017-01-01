В Ивановской области 60-летнего инвалида со смертельным диагнозом посадили в тюрьму

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В декабре 2016-го года произошло ужасное происшествие: новогодний корпоратив одной из организаций города Вичуга закончился поножовщиной. Сотрудники правоохранительных органов установили, что в ней участвовал Николай Трямкин, инвалид 60-ти лет (отсутствует одна из нижних конечностей). У Николая тяжёлый диагноз – тромбофилия легочной артерии. Это патологическое состояние, характеризующееся нарушением системы свёртываемости крови, при которой увеличивается риск развития тромбоза. Заболевание носит смертельный характер. В результате конфликта, Николаю инкриминируется 111 ст. УК.РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).Николай стал не единственным участником потасовки. В конфликте принимали участие и другие лица, имена которых известны полиции. Но из-за состояния сильного алкогольного опьянения никто из участников достоверно не помнит, что именно произошло на новогоднем корпоративе. В ходе судебного заседания участники конфликта также не смогли дать показаний против обвиняемого Николая Трямкина. Более того, на прении сторон потерпевший сделал заявление, что претензий к Николаю не имеет и не желает, чтобы подсудимый был заключён под стражу. Однако гособвинитель выдвинул требование лишить Николая Трямкина свободы сроком на 3 года. Адвокат, отстаивающий честь подсудимого, по мнению обвиняемых, не предоставил суду справку о том, что Николай является больным человеком.Согласно постановлению Российской Федерации от 2006 года, тромбофилия входит в перечень хронических заболеваний, препятствующих отбыванию наказания в местах лишения свободы. Суд также не учел тот факт, что под опекой Николая находится его мать, инвалид 3 группы. На прошлой неделе Вичугский районный суд вынес решение - приговорить Николая Трямкина к лишению свободы сроком на 4 года и 6 месяцев.Дорогостоящее жизненно важное лекарство, которое Николаю необходимо пить каждый день, в СИЗО принести категорически запрещают. Сейчас Николай Трямкин жалуется на удушливость и боли в легких. Потерпевшая сторона совместно с гражданской женой Николая обращаются во все инстанции с целью пересмотра дела в пользу условного срока или пребывания под домашним арестом. Защита готовит апелляцию.