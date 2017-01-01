Улицу Парижской Коммуны перекрыла полиция

По неподтвержденной информации - поступил сигнал о взрывном устройстве в троллейбусе - ФОТО



поделиться ссылкой:



оцените новость:

(0)

744

В Иванове перекрыта улица Парижской коммуны в районе РИАТа. По слухам, поступил сигнал об обнаружении бомбы в троллейбусе, пишет в Твиттере депутат областной Думы Роман Ефремов.