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Новости

сегодня, 16:23

Улицу Парижской Коммуны перекрыла полиция

По неподтвержденной информации - поступил сигнал о взрывном устройстве в троллейбусе - ФОТО
В Иванове перекрыта улица Парижской коммуны в районе РИАТа. По слухам, поступил сигнал об обнаружении бомбы в троллейбусе, пишет в Твиттере депутат областной Думы Роман Ефремов.

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