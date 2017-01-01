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сегодня, 16:23
Улицу Парижской Коммуны перекрыла полиция
По неподтвержденной информации - поступил сигнал о взрывном устройстве в троллейбусе - ФОТОВ Иванове перекрыта улица Парижской коммуны в районе РИАТа. По слухам, поступил сигнал об обнаружении бомбы в троллейбусе, пишет в Твиттере депутат областной Думы Роман Ефремов.
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- макссс22 минуты назаддепутатам в рабочее время больше заняться нечем?
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