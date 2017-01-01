Эксперты с мировыми именами приедут в Плес решать вопросы моды

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сегодня, 16:04
Эксперты с мировыми именами приедут в Плес решать вопросы модыС 22 по 27 августа Плёс превратится в Форсайт-город. Здесь под патронажем Агентства стратегических инициатив и при поддержке правительства Ивановской области пройдёт Форсайт-кэмп. Эксперты с мировыми именами будут решать задачи формирования нового рынка НТИ – FashionNet.
Четыре дня участники Форсайт-кэмпа будут работать в группах по темам:
1. Образ продукта будущего в индустрии моды.
2. Будущее дизайна и проектирования.
3. Fashiontech: будущее материалов, технологий и производства. Цифровые фабрики.
4. Будущее брендов, торговли и логистики, медиа.
5. Будущее образования в индустрии моды.
6. Будущее городской среды.
7. Бизнес будущего: от технологической ячейки до международных компаний.
8. Значение креатива в развитии рынков НТИ.
Пристальное внимание будет уделено роли льна в новом рынке. Отобранные проекты будут тщательно проанализированы. В течение нескольких месяцев пройдёт финальная сборка проектов и подготовлена презентация вышедших с Форсайт-кэмпа проектов. Первые итоги будут озвучены на XII Международном промышленно-экономическом форуме «Золотое кольцо», который пройдёт в Плёсе с 14 по 16 сентября.
Для справки: Форсайт-кэмп – формат групповой коммуникации, где участники разрабатывают дорожные карты отраслевого и территориального развития и проекты по перспективным направлениям в экономике.
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