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Новости

сегодня, 15:58

В Кинешме водитель микроавтобуса умер за рулем

ФОТО
17 августа около 14.30 напротив Красных торговых рядов был обнаружен труп водителя микроавтобуса «Форд». По словам свидетелей, мужчине, который управлял иномаркой, стало плохо за рулем. Он потерял сознание и умер. На месте работают сотрудники правоохранительных органов. По данному факту проводится проверка, сообщает Кинешемец.


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