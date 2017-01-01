МЧС учит школьников плавать

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Акция "Научись плавать" прошла сегодня в Иванове. Организовали ее сотрудники МЧС. Специалисты говорят о печальной статистике - утонувших детей с каждым годом становится все больше. Участниками стали школьники от 6 до 12 лет. Сегодня акцию провели в бассейне, а на следующей неделе учить плавать тренеры будут на одном из ивановских пляжей. Если, конечно, не подведет погода. Подробности смотрите в вечернем выпуске программы "Губерния".